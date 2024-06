SHATSU presenteert Spring Summer ‘25 collectie op Welcome Edition in Parijs

Het eind 2023 gelanceerde shirtmerk SHATSU, met roots in de buurt van Amsterdam, richt zich vanaf Spring Summer ‘25 op internationale groei. Eigenaar Menco Nieuwenhuis: "Welcome Edition is daarvoor een logische stap".

SHATSU

Shirtmerk SHATSU lanceerde eind ‘23 een eigen online store, opende eerder deze maand in samenwerking met Brand Agency BALLPARK STUDIOS de multibrand BALLPARK Store (waar SHATSU een plek vindt naast merken als Drake’s, Filson, Sebago en ArmorLux) en start nu het inkoopseizoen op Welcome Edition in Parijs.

Nieuwenhuis: "Alles wat we met de shirts van SHATSU doen, getuigt van onze toewijding aan kwaliteit, innovatie en creativiteit op het snijpunt van mode en comfort. Wij zoeken met onze ontwerpen naar een mix van de elegantie van de Japanse esthetiek en de dynamiek van eigentijdse herenkleding." De collectie van SHATSU wordt ontworpen in Weesp, inmiddels gemeente Amsterdam, en geproduceerd in Portugal, ten noorden van Porto.

Collectie

De Spring Summer ‘25-collectie van SHATSU is grotendeels geïnspireerd op het oude Okinawa en eert de rijke cultuur en tradities van dit Japanse eiland. Dat is vooral terug te zien in kleur- en stoffengebruik. Nieuwenhuis: "We werken enkel met hoogwaardige materialen met dit seizoen nóg meer ruimte voor linnen en ramie. Vaak ook ingeverfd met natuurproducten als wortel en biet."

Credits: SHATSU

Naast een uitgebreid aanbod in lange mouw-shirts, waarbij de button-down nog steeds het belangrijkste model blijft, wordt de collectie rijker door verschillende designs in korte-mouw. "Natuurlijk is ook de kimono niet uit onze collectie weg te denken", aldus Nieuwenhuis. De fit van alle items voor Spring Summer ‘25 is comfortabel.

SS25 Credits: SHATSU

Welcome Edition

"Naar mijn bescheiden mening is het belang van Welcome Edition steeds groter aan het worden; zeker voor een merk als SHATSU, dat binnen de collectie kan bewegen op een lijn tussen workwear en formal wear," aldus Nieuwenhuis. "Pitti is nog steeds goed voor een behoorlijke dosis inspiratie, maar - ik was er afgelopen week vier dagen - voelt inmiddels toch een beetje belegen. In Parijs bruist het en zien we de internationale topretailers voorbij komen."

Beursgegevens

Welcome Edition Paris

Adres: 22 Rue de la Roquette

Stand: nummer 10

Menco Nieuwenhuis - menco@shatsu.cc - +31 6 40 37 46 73

Rachel Venneker - rachel@shatsu.cc - +31 43 43 73 88

Buiten de beurs is de collectie op afspraak in te zien in de showroom of in de eigen multi-brand:

Showroom SHATSU

Nieuwstad 14

1381 CC Weesp