Shein breidt ontwerpwedstrijd uit

Wereldwijde moderetailer Shein nodigt jonge creatievelingen en ontwerpers uit deel te nemen aan het nieuwe incubatorprogramma: Shein X 100K Challenge, zo luidt het persbericht van Shein. De wereldwijde moderetailer wil jonge ontwerpers de kans geven voor Shein te ontwerpen en bekendheid te genereren.

Het programma is opgezet na groot enthousiasme op de lancering van de Shein X samenwerkingen met jonge ontwerpers in januari 2021, zo staat in het persbericht.

Deelnemende ontwerpers aan de challenge maken kans deel te nemen aan de Shein-modeshow voor de herfst-wintercollectie 2021, zo is te lezen. Daarnaast gaat de winnaar naar huis met 100.000 dollar, omgerekend bijna 82.000 euro. Om deel te nemen moeten ontwerpers drie ontwerpschetsen van vrouwenkleding indienen omtrent het thema ‘be bold, be you’ voor 23 mei 2021.

Het Shein X-programma leidt geselecteerde ontwerpers door het gehele ontwerpproces. Het programma omvat ook fotoshoots voor de lancering, een influencerprogramma, artikels op de website en sociale media, en een plek in de pop-upstores. Shein doet dit om bekendheid bij de ontwerper te genereren middels het klantenbestand, zo is te lezen. Deelnemende ontwerpers zullen een percentage van de opbrengst ontvangen voor elk verkocht kledingstuk en zal op de website verschijnen als ‘Shein X designer’.

De moderetailer maakt in het persbericht bekend dat de eerste gesprekken met Belgische ontwerpers al van start zijn gegaan en dat het merk met hun zal samenwerken aan collecties die dit jaar uitkomen.

Het Shein X-programma heeft tot nu toe 20 unieke ontwerpen gelanceerd. Vanaf juni 2021 zullen er iedere maand 50 ontwerpers worden toegelaten tot het programma. Het programma heeft - naar eigen zeggen - wegens succes geen einddatum.