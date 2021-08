Sheltersuit en beddenfabrikant Auping lanceren zomerslaapzak voor daklozen

Sheltersuit Foundation en beddenfabrikant Auping slaan de handen ineen en lanceren een zomerslaapzak voor daklozen: de Shelterbag. De draagbare slaapplek is gemaakt van upcycled materialen en biedt daklozen bescherming tegen de harde straatstenen, meldt Sheltersuit in het persbericht.

De Shelterbag is een licht matras waar een slaapzak aan is bevestigd. De slaapzak is voorzien van een kleine tentconstructie aan het hoofdeinde dat privacy en bescherming moet bieden tegen barre weersomstandigheden, zo is te lezen. Het matje is gemaakt van zacht breisel dat veerkracht biedt en ventileert. De Shelterbag wordt deze maand op verschillende plekken in Nederland uitgedeeld via daklozenorganisaties, zoals het Leger des Heils en Straat Consulaat.

Het totaal aantal daklozen in Nederland is voor het eerst in tien jaar gezakt naar 36.000 daklozen, schrijven Sheltersuit Foundation en Auping in het persbericht. Toch vroeg de GGD onlangs 60.000 vaccinaties aan voor daklozen in Nederland. Bas Timmerman, modeontwerper en oprichter van Sheltersuit Foundation, ziet in Nederland nog steeds een hoog aantal daklozen. “Alleen al in Den Haag, waar wij onder andere Shelterbags uitdelen, zijn er 4500 mensen die op straat leven. Samen met Auping willen wij bescherming bieden aan deze daklozen. We hebben allebei een goede nachtrust en duurzaamheid hoog in het vaandel staan”, aldus Timmerman in het persbericht.

De Shelterbag beschikt over een klein tentsysteem aan het hoofdeinde. Credit: Tony Docekal

De Shelterbag is draagbaar. Credit: Tony Docekal

Samenwerking: Sheltersuit en Auping ontwerpen draagbare slaapplek voor daklozen

Sheltersuit ontwerpt en produceert sinds 2014 multifunctionele kleding en accessoires voor daklozen die hen bescherming bieden tegen kou, regen en het harde straatleven. De non-profitorganisatie gebruikt hiervoor restmaterialen die zij ontvangen van textielfabrikanten en particulieren, zo is te lezen. De items worden gemaakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in twee ateliers in Nederland en Zuid-Afrika. Het eerste kledingstuk dat Sheltersuit ontwierp, was een jas die getransformeerd kan worden tot slaapzak. Nu volgt de Shelterbag. Sheltersuit biedt inmiddels al meer dan 12.500 daklozen wereldwijd kleding en accessoires om het leven iets makkelijker te maken.