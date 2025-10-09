Shoeby lanceert premium mannenmodelijn

Nederlandse retailer Shoeby luidt een nieuw hoofdstuk in voor de mannenmodecollectie. Het bedrijf introduceert namelijk Shoeby Studio Men en ziet dit als ‘een nieuwe richting in ons totale herenassortiment’, aldus het persbericht.

Shoeby introduceerde eerder al de Studio-lijn in de damescollectie. Dit was naar eigen zeggen zo’n succes dat ook besloten werd dit te implementeren in de herencollectie. “De Shoeby Studio lijn staat voor een eigenzinnig handschrift, hoogwaardige materialen en voor ingetogen luxe met een sterke mannelijke uitstraling”, aldus het bericht.

Op de Studio-collectie is tevens nieuwe branding te zien. Zo is ‘S81’ te zien op verschillende items, een verwijzing naar het oprichtingsjaar van Shoeby. Daarnaast is er ‘spark in cirkelvorm’ te zien dat verwijst naar het Shoeby-logo.

De collectie bevat voornamelijk rustige en natuurlijke tinten. De pasvorm van de items is ‘relaxed’ zodat comfort voorop staat. Shoeby meldt dat de Studio Men-collectie vooral veel diverse structuren bevat.