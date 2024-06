Shoeby SS25 collectie: Summer Sense

Out now: ‘Summer Senses’ collectie!

Hét uitgelezen moment om de zomergarderobe aan te vullen met onze signature prints, flowy fits en oogverblindend embellishment – all black and white. Eén ding is zeker: dankzij stylingopties in overvloed rock je werkelijk iedere zomerse summer (city) trip in stijl!

Wat de collectie bijzonder maakt is de prachtig uitgewerkte print die als rode draad door de capsule heen is verweven. Onze designers hebben deze prints zoals altijd zelf getekend, deze is geïnspireerd op de nieuwste trends die de creatieven van Shoeby zien tijdens inspiratiereizen, beurzen en online. De zomerse looks hebben al weer een knipoog naar het najaar, zodat de items ook na het zomerseizoen door gedragen kunnen worden. De luxe uitstraling van de items komt door de uitgewerkte details en hoogwaardige materialen zoals bijzondere prints en embroidery.

AI fotografie en video

Bij het uitwerken van de campagne hebben is gebruik gemaakt van AI. Hier is Shoeby fotostudio coördinator Kimberly Zondag druk mee bezig geweest. Samen met het Shoeby AI-team onderzoekt Zondag nieuwe mogelijkheden op het gebied van fotografie en video. Zondag zegt hierover: "Het verkennen van AI in onze visuals is enorm inspirerend en biedt oneindige mogelijkheden. Het leren gebruiken van deze technologie is een geweldige uitdaging waar ik veel energie van krijg." De unieke print in de collectie vormde de inspiratiebron: “We hebben city hotspots gehuld in onze mooie stof, ik ben trots op het resultaat!’

Credits: Shoeby