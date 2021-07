Sieradenontwerper Rijkje Vermeulen brengt sensuele ode aan de natuur met collectie en korte film

Door smalle tunnels, donkere, mysterieuze kamers en langs mythische figuren: in de korte film ‘A Moth’s Memoire’ volgt de kijker een vliegend wezen door een imaginaire wereld. De video is onderdeel van de presentatie van ‘Ethereal Creatures’, de meest recente sieradencollectie van de Nederlandse ontwerper Rijkje Vermeulen.

De collectie is een ode aan het dierenrijk: deze bevat kettingen, oorbellen, ringen en broches in de vorm van motten, iguana’s en slangen, uitgevoerd in felle kleuren en gemaakt van gerecycled plastic. De collectie komt voort uit de hernieuwde aandacht voor de natuur sinds het uitbreken van de pandemie, zo is te lezen in een persbericht van Rijkje Jewelry, het merk van Vermeulen. Een positieve ontwikkeling, volgens de ontwerper, een punt dat ze onderstreept door een deel van de opbrengst van de sieraden te doneren aan The Pollinators Foundation, die opkomt voor bestuivende diersoorten als bijen en vlinders.

In samenwerking met het Amsterdamse productiebedrijf Hazazah, regisseur David-Jan Bronsgeest en stylist Maarten Spruyt werd een film ontwikkeld rond de sieradencollectie. ‘A Moth’s Memoire’ is, naast een reflectie van Vermeulens fascinatie voor de natuur, ook een eerbetoon aan de LBGTQ+-gemeenschap. De film is te zien op de website van Rijkje Jewelry.