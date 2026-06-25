Simon Longland over MFW: 'Blijft een van de meest invloedrijke hoofdsteden voor herenmode'

Het lente/zomer 2027 herenmodeseizoen van Milan Fashion Week levert 'een overtuigende visie op hoe mannen zich vandaag de dag willen kleden', aldus Simon Longland, directeur inkoop mode bij Harrods.

Het herenmodeseizoen in Milaan kenmerkte zich door een lage merkparticipatie. Italiaanse zwaargewichten als Gucci en Fendi lieten dit seizoen aan zich voorbijgaan. Desondanks trok het evenement nog steeds shows van Prada, Dolce & Gabbana en Giorgio Armani. Ralph Lauren keerde ook terug voor een tweede seizoen en de New Yorkse ontwerper Thom Browne maakte zijn debuut in Milaan.

Voor Longland blijft Milaan 'een van de meest invloedrijke hoofdsteden voor herenmode ter wereld'. De stad balanceert 'modebewuste creativiteit met tijdloze elegantie'. De collecties bieden 'lichtheid, gemak en een ontspannen verfijning', in tegenstelling tot het extreem warme weer dat gasten, modellen en ontwerpers moesten doorstaan.

Simon Longland, inkoper bij Harrods, deelt zijn favoriete momenten en trends van de SS27 herenmode tijdens Milan Fashion Week

Dolce & Gabbana SS27 op Milan Fashion Week Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Wat waren uw favoriete collecties dit seizoen?

Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Brioni en Brunello Cucinelli behoren tot de hoogtepunten van de week. Elk merk toont een uitgesproken en zelfverzekerde visie op hedendaagse herenmode.

Ralph Lauren levert moeiteloze verfijning, Dolce & Gabbana brengt energie en persoonlijkheid. Brioni en Brunello Cucinelli blijven de norm voor ingetogen luxe.

Thom Browne SS27 herenmode op Milan Fashion Week Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De eerste show van Thom Browne in Milaan toont zijn toewijding aan kleermakerscodes, terwijl hij tegelijkertijd de grenzen van mode en herenmode verlegt. Het resultaat is een collectie die een perfecte brug slaat tussen deze twee werelden. Dit brengt een fris en overtuigend perspectief op de herenmodekalender van de stad.

Buiten de catwalkkalender om is de showroompresentatie van Zegna een masterclass in verfijnde, moderne herenmode en uitzonderlijk vakmanschap. De collectie werd voor het eerst onthuld in Los Angeles.

Wat was het beste presentatieconcept?

Ralph Lauren SS27 op Milan Fashion Week Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De presentatie van Ralph Lauren in zijn Milanese art-decovilla is bijzonder gedenkwaardig. De setting voelt intiem, verheven en zeer persoonlijk, wat een natuurlijke band creëert tussen de gasten en de collectie.

Prada levert ook een van de meest opvallende showomgevingen van het seizoen. De zwevende glazen vloer creëert een krachtig visueel statement en vult de collectie perfect aan.

Prada SS27 op Milan Fashion Week Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Waren er belangrijke trends of stijlrichtingen die u opvielen?

Milaan vertelt nog steeds een verhaal van twee verschillende benaderingen van herenmode. Aan de ene kant zijn er de sterkere fashion statements van merken als Prada en Dolce & Gabbana. Aan de andere kant is er de tijdloze en ingetogen elegantie van huizen als Brunello Cucinelli en Brioni.

Binnen beide benaderingen komen echter verschillende thema's naar voren. Co-ord sets hebben zich definitief gevestigd als het moderne alternatief voor het traditionele pak. Ze verschijnen in alles, van overhemden en overshirts tot bombers, gecombineerd met bijpassende broeken of shorts.

Natuurlijke stoffen zoals linnen, zijde, katoen en seersucker domineren de hele week. Dit weerspiegelt een breder verlangen naar comfort en gemak. De kleurenpaletten blijven ingetogen en verfijnd, met tinten als roest, baksteen en terracotta die bijzonder veel voorkomen. Kraagloze jasjes en overhemden introduceren een strakker, zachter silhouet.

Ralph Lauren SS27 herenmode op Milan Fashion Week Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Was er voor u een must-have item dit seizoen?

Als er één item is dat de sfeer van Milaan samenvat, dan is het wel een perfect op maat gemaakte co-ord set van een natuurlijke stof. Of het nu linnen, zijde of lichtgewicht katoen is, het biedt de veelzijdigheid, het comfort en de moeiteloze elegantie die de moderne luxe herenmode steeds meer definiëren.

Brioni SS27 Credits: ©Launchmetrics/spotlight