Sir Redman en Aarden lanceren bretels en strikken van gerecyclede stoffen en appelleer

Na casual kleding- en schoenenmerken doen gerecyclede stoffen en plantaardige leeralternatieven ook hun intrede in de formele mode. Het Arnhemse maatkledingmerk Aarden en Sir Redman, een label uit Budel dat herenaccessoires produceert, lanceren samen een collectie bretels en strikken gemaakt van gerecycled textiel en appelleer. Dat is te lezen in een persbericht van Sir Redman en Aarden.

Het idee voor de collectie is afkomstig van Erik Toenhake, oprichter van Aarden, dat pakken op maat maakt van duurzamere stoffen als ecowol of gerecycled textiel. Toenhake: Sinds dit jaar hebben wij de collectie van Sir Redman in onze winkel in Arnhem. Van daaruit is het idee geboren om onze duurzame filosofie ook door te voeren in de bretels en strikken.” Toenhake vroeg het team van Sir Redman om met hem samen te werken.

De bretels en strikken zijn gemaakt van gerecyclede stoffen afkomstig van Enschede Textielstad, waar Aarden geregeld mee werkt. Voor leren onderdelen, zoals bretellussen, werd gebruik gemaakt van appelleer, een plantaardig alternatief voor dierlijk leer dat wordt gemaakt van afval uit de appelteelt. Een deel van de collectie bretels en strikken is volledig veganistisch, wat betekent dat er ook geen andere dierlijke materialen als wol in zijn verwerkt.