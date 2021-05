Sivan Breemhaar: “We hebben radicaal andere keuzes gemaakt voor Afriek”

Afriek is terug. Dat is de boodschap die oprichter Sivan Breemhaar later vandaag zal meegeven aan de pers en het grote publiek, tijdens een online evenement ter gelegenheid van de herlancering. Wie Afriek volgt op social media zag de afgelopen weken al de eerste tekenen aan de horizon. Op Instagram verschenen foto’s van een nieuw ontwerp: een losvallende katoenen jurk met levendige print, geproduceerd in het Afriek-atelier in Kigali, Rwanda. Eind april ging de jurk in de voorverkoop.

In alle eerlijkheid: Afriek is nooit helemaal weggeweest. Wel was het lange tijd stil rondom het merk. Het kreeg de afgelopen jaren meerdere tegenslagen te verwerken: een investeerder trok plotseling de stekker eruit, Breemhaars zakenpartner stapte op, en Afriek werd aangeklaagd door een textielmultinational omdat het gekopieerde stoffen zou gebruiken. Afriek ging bijna failliet, en de geplande re-launch - met een lening van de Nederlandse overheid - moest worden uitgesteld omdat de productie vertraging opliep.

Ondanks alles is Breemhaar weer vol goede moed. Als we haar bellen zit ze in Miami, met zicht op zee, al woont ze tegenwoordig bij haar grote liefde in California. FashionUnited spreekt haar over het Afriek van nu, en het Afriek van toen. “Het is belangrijk om te blijven leren van je fouten.”

Radicale keuzes

Een stukje achtergrond: Afriek werd in 2013 opgericht door de Nederlandse Breemhaar en haar zakenpartner Kars Gerrits. Samen met een team in Rwanda produceerden ze kleding van Afrikaanse printstoffen, zogenaamde kitenges, die ze inkochten op lokale markten. Het doel: door middel van kleurrijke en kwalitatieve mode een positief beeld van Afrika laten zien, en de mode-industrie een voorbeeld stellen van interculturele en gelijkwaardige samenwerking binnen de keten. Een aantal jaar ging het Afriek voor de wind: het merk kon rekenen op een trouwe fanbase in Nederland en Rwanda. Sommige klanten identificeerden zich met Afrika, anderen met de missie van het merk, weer anderen vielen simpelweg als een blok voor de prachtige prints en scherp gesneden silhouetten.

“Er is veel veranderd in de tussentijd,” zegt Breemhaar. “We zijn tegen allerlei obstakels op gelopen en hebben veel geleerd. Het is echt een een reis geweest.” Tijdens het evenement vanmiddag wil ze het publiek ‘meenemen in die reis’, zegt ze. Niet alleen wordt de jurk gepresenteerd, ook delen designers en kleermakers hun ervaringen, worden er fragmenten getoond van een documentaire over Afriek die momenteel in de maak is, en is er volop ruimte voor vragen. “Maar bovenal,” gaat Breemhaar verder, “willen we vertellen over de radicaal andere keuzes die we hebben gemaakt.”