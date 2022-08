Skaten, freestylen en biken in de nieuwe Fall Winter 2022 collectie van Bellaire

Vanaf augustus is de nieuwe wintercollectie van Bellaire in store. Het steeds gewilder wordende kledingmerk onder actieve tienerboys.

Wat heet. De freestyle dansers van Vibehoofddorp023 dragen de nieuwste wintercollectie van Bellaire in hun populaire Instagram- en TikTokkanaal. Joey en Sebastian behoren tot dit collectief en zijn fanatieke dansers. Zij staan voor de Bellaire-boys. Boys die graag met vrienden naar buiten gaan. Op avontuur. Om te freestylen, dansen, skaten en biken. Om gedurfde capriolen uit te halen en elkaar uit te dagen. Samen te lachen, samen te praten, samen te leven, samen te zijn. Ze staan open-minded in het leven en zijn op weg krachtige individuen te worden. Echte Bellaire-boys dus.

Waarom zit de kleding van Bellaire deze boys als gegoten? De broeken zijn bekend en gewild om hun goeie pasvorm en kwaliteit. Naast de succesvolle cleane sweat broek in een blend van polyester, katoen met lycra is de relaxed fit chino style in rayon, cotton met lycra een sterke tweede. Welke move je ook maakt, de kleding beweegt zonder remmingen mee. De t-shirts, sweaters en hoodies zijn ook van jog-achtige materialen, die ervoor zorgen dat de kleding altijd relaxed is om te dragen. De items zijn gemakkelijk met elkaar te combineren en de kleuren hebben een volwassen touch. Stuk voor stuk redenen waarom jongens van deze leeftijd hier graag in gezien willen worden.

Beeld: Bellaire

Met de nieuwe wintercollectie van Bellaire zie je er niet alleen sportief uit, maar ook volwassen en zelfbewust.

Beeld: Bellaire