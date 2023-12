Skimode als stijlverklaring: Goldberghs pufferjacks brengen haute couture naar de skipistes

Binnen de wintersportwereld verschuift het gesprek rondom skikleding al enige tijd - het gaat niet langer alleen om prestaties op de piste, maar ook om het maken van een stijlverklaring. In de afgelopen jaren heeft een groot aantal merken op het snijvlak van luxe, kwaliteit en zelfverzekerde stijlen nieuwe maatstaven gezet voor skikleding die mode en functie combineert.

Goldbergh heeft sinds de oprichting in Amsterdam in 2010 het skikledinglandschap opnieuw gedefinieerd. Het gaat verder dan functionaliteit alleen en omvat een uitgesproken vrouwelijke esthetiek met klassieke silhouetten en opvallende mode-elementen. Medeoprichters Lieke van den Berg en Sandra Peet hebben hun deskundigheid op het gebied van sportkledingontwerp en hun inzicht in de detailhandel naadloos samengevoegd om een lijn te creëren die het goed doet op zowel besneeuwde bergtoppen als in de straten van de stad.

Pufferjassen 2.0: Verfijnde details en gedurfde kleuren

Voor hun meest recente collectie presenteert het fashion-forward skimerk fantasierijke interpretaties van een echte winterklassieker: de puffer. Verre van de traditionele poflaag zijn deze jassen opnieuw ontworpen met een gevoel voor sportieve couture, waarbij onverwachte details zijn geïntegreerd die aansluiten bij de moderne modegevoeligheden. Van ruches die een zachte, vrouwelijke touch toevoegen tot fonkelende versieringen die het zonlicht van de Alpen vangen, de puffers van Goldbergh spreken de taal van de mode. Het gebruik van kleurverlopen en pastelkleuren in sommige ontwerpen zorgt voor een vleugje eigenzinnigheid en verwondering, wat duidt op de speelse en fantasierijke geest van het merk.

Credits: Goldbergh

Een verkenning van de Goldbergh collectie ski-jacks onthult de breedte van hun stilistische aanbod. Een puffer in een rijke rozentint belichaamt weelde tegen de sneeuw, terwijl een ander een monochroom landschap van stippen en sterren laat zien, een speelse knipoog naar tijdloze patronen die zijn verwerkt in hedendaagse expressies. Het felle geel en roze in de collectie laat Goldberghs omarming van kleur zien, terwijl de elektrisch blauwe stukken de levendigheid van de drager benadrukken. Elk jack, met zijn unieke mix van stijl en functionaliteit, is ontworpen voor de vrouw die doelgericht beweegt en haar individualiteit wil uitdrukken.

Credits: Goldbergh

Credits: Goldbergh

Goldberghs internationale bekendheid en aanwezigheid in meer dan 70 landen getuigen van de kwaliteit en het vakmanschap. Het merk richt zich op vrouwen die zowel hun prestaties als hun esthetische aantrekkingskracht belangrijk vinden. Het gaat niet alleen om het dragen van een jas; het gaat om het dragen van een jas die je persoonlijkheid weerspiegelt, of je nu op een zwarte diamanthelling loopt of door een winters stadslandschap slentert.

Goldbergh blijft innoveren en toonaangevend op het gebied van skikleding en blijft een baken voor wie zich durft te onderscheiden, door het praktische met het modieuze te combineren in een statement van ware onafhankelijkheid.

Winterwonderland in Londen: Goldbergh opent pop-up bij Selfridges

Net op tijd voor het winterseizoen heeft Goldbergh een pop-up geopend in het gerenommeerde warenhuis Selfridges in Londen. De tijdelijke winkel in het hart van de stad blijft open tot half maart en biedt klanten een ervaring op locatie met de creaties van het merk.