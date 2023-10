Skims breidt assortiment uit met herenmode

Het kledingmerk van Kim Kardashian, Skims, focuste zich tot kort enkel op damesmode. Daar komt nu verandering in. Het kledingmerk gaat namelijk ook herenmode verkopen, zo maakt Skims bekend in een persbericht. De lancering van Skims Mens gaat gepaard met een ‘All Star’-campagne waarbij diverse topsporters te zien zijn, zoals voetbalicoon Neymar Jr en NBA-ster Shai Gilgeous-Alexander.

Skims Mens lanceert niet drie collecties: Cotton, Stretch en Sport. De eerste collectie bevat ‘essentials’ gemaakt van een zachte, middelzware katoenmix en is geschikt voor dagelijks gebruik, zo is te lezen. Stretch bevat basiskledingstukken van een maximaal rekbare stof bevatten ‘voor de perfecte pasvorm’. De laatste collectie is ontworpen om prestaties te ondersteunen en is ontworpen om naadloos onder trainingskleding te dragen voor maximaal comfort en ondersteuning.

"De beslissing van Skims om uit te breiden naar deze nieuwe categorie werd versterkt door een groeiend aantal mannen die het bestaande productaanbod van het merk al hebben omarmd. Mannen maken meer dan 10 procent uit van het bestaande klantenbestand van Skims. Het betreden van de Amerikaanse markt voor mannenmode, die 111 miljard dollar waard is, biedt ongelofelijke kansen voor het bedrijf terwijl we werken aan het bereiken van nieuwe demografische groepen en het doorbreken van nieuwe categorieën voor de volgende generatie consumenten", aldus Jens Grede, CEO en medeoprichter van Skims, in het persbericht.

Skims Mens is vanaf 26 oktober exclusief verkrijgbaar via de website. De prijzen variëren tussen de 16 en 54 dollar voor losse kledingstukken. Pakketten kosten tussen de 42 en 98 dollar. Sims Mens is verkrijgbaar in de maten XS tot en met 5XL.