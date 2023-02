Skims voegt zwemkleding opnieuw toe aan assortiment

Het kledingmerk van Kim Kardashian, Skims, introduceert zwemkleding opnieuw in haar assortiment, dat maakt Skims bekend in een persbericht. De herintroductie gaat gepaard met de Skims Swim Shop die op 21 februari werd gelanceerd.

De collectie bevat zwemkleding die op diverse manieren te dragen is en die men kan combineren met andere kledingstukken, zo is te lezen. De collectie bestaat bijvoorbeeld uit een top, mini rok, bikini waarvan de top lange mouwen heeft, t-shirt jurk, strapless monokini en diverse bikinibroekjes. Alle items zijn verkrijgbaar in zeven verschillende kleuren- van oker tot brons en van neongroen tot turkoois. De maten variëren van XXS tot 4XL.

Naast zwemkleding bevat de collectie ook haaraccessoires, zoals een haarclip en een hoofdband in vijf kleuren.