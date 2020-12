Slaapzakrokken en een logo-tent: de samenwerking tussen Gucci en The North Face

Weinig mensen zullen hem hebben zien aankomen: de samenwerking tussen het luxe, uitbundige Gucci en het functionele outdoormerk The North Face. De twee merken ontwikkelden gezamenlijk een ready-to-wearcollectie, compleet met schoenen en tassen. De silhouetten zijn gebaseerd op originele North Face-silhouetten uit de jaren zeventig, uitgevoerd in kleurige prints en materialen. Verrassing: er zijn ook slaapzakken en tenten bij.

In het persbericht waarin de collectie staat aangekondigd beschrijven Gucci en The North Face de samenwerking als ‘een viering van de ontdekkingstocht’. Een fascinatie voor de verkenning van het onbekende - zij het de letterlijke exploratie van plaatsen en culturen, of de meer metaforische, creatieve avonturen van Alessandro Michele - is er eentje die de merken delen, zo is in het bericht te lezen.

Uit de collectie spreekt inderdaad een enthousiast soort nieuwsgierigheid, terug te zien in het experiment met gewatteerde pakken en rokken (een soort hybrides tussen slaapzakken en kledingstukken), originele uitvoeringen van Gucci- en North Face-logo’s, en spannende combinaties van bloemenprints en seventies-motieven. De collectie is van een bijna kinderlijke onbezorgdheid, een gevoel dat wordt versterkt door de campagne die Gucci-hoofdontwerper om de collectie heen ontwierp. In de campagne banjert een groep jonge wandelaars door de Alpen, boterhammetjes etend en klungelend met tentstokken. Over de beelden ligt een zacht, vintage-achtig filter.

Samenwerking Gucci en The North Face: kamperen in de seventies

“De atmosfeer van de campagne roept de esthetiek van de jaren ‘70 op, toen The North Face een bloeiende outdoor-retailer was in Berkeley,” zo verhaalt het persbericht. De North Face-winkel zat daar naast de oefenstudio van de band Creedence Clearwater Revival, waarvan het iconische nummer ‘Bad Moon Rising’ op de achtergrond van de campagnefilm klinkt. De jaren zeventig zijn al langer een grote inspiratiebron voor Michele, wier Gucci-collecties vaak retro-prints, grote brillen en androgyne pakken bevatten.

Met de collectie mengt het gewoonlijk extravagante Gucci zich soepel in de groeiende trend voor ‘gorpcore’, een functionele esthetiek bestaande uit stevige stoffen en praktische details, zoals vaak gedragen door wandelaars, kampeerders of vissers (‘gorp’ is Engels voor de mix van gedroogd fruit en noten die buitensporters vaak eten bij wijze van gezonde snack).

De collectie debuteert in China en wordt daarna verspreid over geselecteerde Gucci-winkels. Een deel van de collectie zal op de website van Gucci worden verkocht. Wat de prijzen zijn van de collectie wordt in het persbericht niet vermeld.