Slow fashion label Asket maakt stap naar damesmode

Asket maakt later dit jaar de stap naar womenswear, zo is te lezen op de website. Het slow fashion label lanceert in augustus de eerste drie kledingitems voor dames.

Asket zal bij de damescollectie zich focussen op items die ‘er voor altijd zullen zijn’. Het merk werd in 2015 opgericht wil een permanente collectie van items opbouwen die ‘beter zijn, langer meegaan en altijd gebruikt blijven worden’. Voor de mannen is nu een assortiment opgebouwd van 35 stuks. Asket zal een zelfde aanpak hanteren voor de damescollectie. Het merk introduceert in augustus een spijkerbroek, een t-shirt en een blouse voor vrouwen.

Nadat de eerste stuks van de permanente collectie zijn geïntroduceerd zal Asket nieuwe items introduceren die in een beperkte hoeveelheid beschikbaar zijn. Het merk verzamelt vervolgens feedback en verbetert waar mogelijk het item voordat de voorraad wordt uitgebreid.