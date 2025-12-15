Sluit 2025 af met de kerstfavorieten van MAGIC Bodyfashion

MAGIC Bodyfashion ontwikkelt innovatieve oplossingen met de behoeften van elke vrouw in het achterhoofd. Wij willen alle vrouwen over de hele wereld ondersteunen door producten aan te bieden en hen aan te moedigen de beste versie van zichzelf te laten zien.

MAgische Kerst oplossingen

De feestdagen staan weer voor de deur en iedereen wil het jaar spetterend afsluiten in een echte Kerst/Nieuwjaarsoutfit. Het vinden van een perfecte outfit is voor veel vrouwen al een ding, maar wat draag je eronder? MAGIC Bodyfashion is er voor al jouw fashion problemen en biedt meerdere oplossingen aan om jou te laten stralen en comfortabel te laten voelen. Voor de vrouw die het perfecte shapewear zoekt om zich net wat zelfverzekerder te voelen of voor de vrouw die toch wat ondersteuning nodig heeft bij de jurk met blote rug. Wij zijn er to love your MAGIC!

De perfecte oplossingen voor onder elke Kerstoutfit

Ga je voor een jurkje met open rug of zoek je een bh die zorgt voor het decolleté van je dromen? Dan is de Va-Va Voom een echte aanrader. Deze backless bh zorgt voor een blote rug, is strapless en voorzien van een huidvriendelijke plaklaag aan de binnenzijde van de cups. Met de vetersluiting is het mogelijk om elk gewenste push-up effect te bereiken. Het tepel gebied is vrij van de plaklaag zodat de bh comfortabel is tijdens het dragen. De Va-Va-Voom Bra is meerdere keren te gebruiken en makkelijk schoon te maken met lauwwarm water. Deze plak bh is verkrijgbaar in de kleuren Black, Latte, Mocha, Caramel en Rose.

Heel leuk zo’n jurkje/topje met een open rug, maar hoe zit het met jurkjes en topjes met een diep decolleté? Voor deze outfits is bijvoorbeeld de LUve Bra van MAGIC Bodyfashion een perfecte oplossing. Deze zelfklevende backless en strapless bh heeft een lage u- vorm aan de voorzijde waardoor deze onzichtbaar is onder een jurkje of topje. Deze plak-bh kan meerdere keren worden gebruikt en is makkelijk schoon te maken met lauwwarm water. Ook wordt deze LUve Bra geleverd met afneembare doorzichtige vleugels en een doorzichtige bh-band om net dat extra beetje support te bieden.

Naast de LUve Bra zijn de Lift Its ook een goede optie voor outfits met een diep decolleté of open rug. Deze innovatieve zelfklevende cups bieden een natuurlijke lift en ondersteuning, zonder dat je een bh hoeft te dragen. De zachte, huidvriendelijke siliconen cups voelen comfortabel aan en blijven goed op hun plek, zodat je vrij kunt bewegen met vertrouwen. Dankzij het onzichtbare design zijn de Lift Its ideaal onder elke feestelijke outfit, van een elegante jurk tot een stijlvolle partylook. De Lift Its zijn bovendien meerdere keren herbruikbaar en eenvoudig te reinigen, waardoor ze een praktische en elegante oplossing zijn voor elke gelegenheid tijdens het feestseizoen.

Naast MAGIC’s ruime assortiment aan plak bh’s, bieden zij ook verschillende Body Tapes aan. MAGIC’s welbekende Boob Tape is handig voor elke outfit! De Boob Tape is op verschillende manieren te dragen en blijft goed zitten. Deze tape is voorzien van een huid vriendelijke plak laag en verkrijgbaar in vijf verschillende huidskleuren.

De perfecte shapewear voor de feestdagen

Naast dat MAGIC Bodyfashion meerdere solutions aanbiedt, hebben ze ook verschillende shapewear collecties. Van licht tot sterk corrigerende shapewear stijlen met hoge en middelhoge taille, MAGIC’s shapewear collecties is er voor iedereen. Er is shapewear in de vorm van body’s (met en zonder eigen bh te dragen), slips, low en highwaist en gemaakt van verschillende materialen en kenmerken in de gehele collectie beschikbaar.

MAGIC heeft onlangs haar Shimmer Collectie gelanceerd, bestaande uit vier prachtige stijlen, namelijk de Shimmer Brief, Shimmer Thong, Shimmer Bermuda en Shimmer Bra. Alle stijlen hebben een subtiel shimmer finish, die de collectie een luxueuze, feestelijke uitstraling geeft die elke outfit een verfijnde touch geeft.

De Shimmer bermuda is een perfecte bermuda voor de feestdagen. Deze bermuda geeft medium correctie aan de buik, rug en benen. Dit maakt de bermuda perfect voor onder jurkjes. De Shimmer Thong & Brief geven beiden ook medium correctie aan de buik en lage rug. Alle stijlen zijn perfect voor de feestdagen zonder in te leveren op comfort en elegantie.

Andere shapewear collecties, zoals bijvoorbeeld de Maxi Sexy en Dream Shapers collectie zijn ook geschikt voor de feestdagen.

MAGIC’s Maxi Sexy collectie bestaat uit vijf verschillende sterk corrigerende shapewear stijlen. Alle stijlen uit deze collectie zijn gemaakt van gerecycled polyamide en verkrijgbaar in de maten S tot en met 4XL!

Een bekende stijl uit deze collectie is de Maxi Sexy Hi- Bermuda. De Maxi Sexy Hi-Bermuda is gemaakt van glad, naadloos en luxueus materiaal en geeft een sterke correctie aan de buik, taille, rug en bovenbenen. Door het naadloze materiaal is de bermuda onzichtbaar onder kleding.

Een andere shapewear collectie is de Dream Shapers collectie. Deze collectie is gemaakt van zachte materialen en naadloze ontwerpen, perfect als dagelijkse shapewear. Elke stijl uit de collectie heeft een geperforeerd ontwerp wat zorgt voor ademend vermogen. Ook deze stijlen bieden allemaal sterke correctie. Eén van MAGIC’s nieuwste toevoegingen aan de collectie zijn de Dream Shaper Bodybriefer en Dream Shaper Bodysuit. Beiden bieden sterke correctie aan de buik, taille en rug.