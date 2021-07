Smashed Lemon SS22 collectie

“An eye for detail and a love for prints”

Weer een heerlijk nieuw seizoen! Smashed Lemon presenteert komende weken haar SS22 collectie. Met opvallende prints en herkenbare looks is het een collectie vol leuke commerciële items en sets.

We openen het seizoen met een kleine eerste levering, een frisse lente look met veel licht blauw met wit en als tegenhanger een warme beige met crème. Met een trendy summer trenchcoat, lichte summer knits in combinatie met prints of geborduurde items creëer je een ideale early-spring look.

We vervolgen de collectie daarna nog met zes verschillende thema/kleurgroepen. Iedere groep heeft zijn eigen kleur en print gevoel. Zo hebben we een mix van army met een zacht geel, een aztek grafisch zwart wit thema, een turquoise met pasteltinten als lila en mint, een fris zomerse groen, een boho roze in verschillende tonen en een frisse framboos rood met wit.

Key-items voor het komende zomerseizoen zijn onze volumineuze geprinte of geborduurde jurken en tops, veelal met ruffles, kwastjes en pofmouwen. De jurken kunnen zowel losvallend als met vaak bijgevoegde riem gedragen worden. Met een breed aanbod in tops kunnen vele verschillende combinaties gemaakt worden met onze uni onderstukken, die we in verschillende kwaliteiten aanbieden zoals: imitatieleer, suède, katoen, linnen en broiderie anglaise. Zo hebben we ook korte zomerse jasjes en vestjes die goed combineren, leuke print rokken in verschillende lengtes die een set maken met uni tops en T-shirts.

Smashed Lemon is in ontwikkeling, we wil vernieuwen en proberen onzelf elk seizoen te overtreffen. We verbreden telkens ons aanbod in modellen en kwaliteiten. De geliefde kwaliteit EcoVero is ook dit seizoen veelvoudig gebruikt in jurken, tops en rokken. Veelal bedrukt met unieke eigen ontworpen Smashed Lemon prints, die de items niet alleen comfortabel en duurzaam, maar ook nog eens bijzonder maken!