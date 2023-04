Snapchat breidt technologie uit naar paskamers

Snap Inc, het moederbedrijf van Snapchat, gaat zijn augmented reality (AR) technologie toepassen in kledingwinkels. Dat meldt Emerce, die vroegtijdige inzage kreeg in de Snap Partner Summit die gisteravond plaatsvond in de Verenigde Staten.

Snapchat zal samenwerkingen aangaan met meerdere modemerken, waaronder Nike. Zo komen er bij Nike kiosken in de winkels te staan waar klanten een avatar kunnen maken en delen, met Nike-items en filters in beeld. Een andere toepassing is dat spiegels in de paskamers van kledingwinkels een camera krijgen met ‘snap-lenzen’.

In december ging Snapchat al een samenwerking aan met H&M. Hier werd de mogelijkheid geboden via augmented reality drie creaties te ‘dragen’ en te delen via de H&M-app en Snapchat.