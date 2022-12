H&M gaat samenwerking aan met Snapchat en stapt verder in digitale wereld

Modegigant H&M en Snap Inc, het moederbedrijf van Snapchat, gaan een digitale samenwerking aan, dat meldt Snap in een persbericht. De social media app geeft middels hun Camera Kit H&M de mogelijkheid om drie Augmented Reality-creaties te proberen en te delen via de H&M-app en Snapchat.

H&M ontwierp drie AR-creaties in samenwerking met het Institute of Digital Fashion- een digitale atelier in London, zo is te lezen. De modegigant maakt voor de AR-filters gebruik van de Camera Kit van Snap. H&M is niet de enige die gebruik maakt van de Camera Kit. Zo waren Tommy Hilfiger en Puma de modegigant al voor.

De AR-technologie stimuleert volgens Brooke DeWitt, Product Strategy & Marketing Manager bij Snapchat, zelfexpressie en creativiteit. “En dat zeker onder jongeren. De innovatieve AR-creaties die het Institute of Digital Fashion en H&M ontwierpen, zijn een interessante en toegankelijke manier om de H&M-community bij het merk te betrekken en te laten experimenteren met de wereld van digitale mode."