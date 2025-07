Sneakers en duurzaamheid: Merken moeten een gerepareerd item aantrekkelijk maken

Het thema duurzaamheid in de mode kon de schoenenbranche, en met name sneakers, niet onberoerd laten. Sneakers zijn tegenwoordig geaccepteerd voor bijna alle gelegenheden en constant aanwezig in de collecties van merken binnen elke prijsklasse en doelgroep. (Deels) duurzame of recyclebare sneakers staan centraal in experimentele projecten en onderzoek van pioniers op het gebied van materiaalproductie.

Maar wat is nu echt de stand van zaken op het gebied van duurzaamheid als het gaat om sneakers? FashionUnited sprak hierover met Saverio Lapini, medeoprichter en CEO van Ollum srl, een adviesbureau gevestigd in het Italiaanse Arezzo, gespecialiseerd in bedrijfsduurzaamheid, dat bedrijven begeleidt in een compleet traject naar het verminderen van hun milieu-impact.

Saverio Lapini, Saverio Lapini, medeoprichter en CEO van Ollum srl, een adviesbureau gespecialiseerd in bedrijfsduurzaamheid Credits: Ollum srl

Hoe past de productie van sneakers in het duurzaamheidslandschap?

Het is een van de interessantste segmenten omdat er traditioneel synthetische materialen worden gebruikt die zijn afgeleid van aardolie, of het nu rubber of polyester is. Nu stappen veel bedrijven, vanwege duurzaamheidseisen, over op natuurlijke materialen zoals hennepgaren en alternatieven voor conventionele kunststoffen die composteerbaar, recyclebaar en biobased zijn.

Dus er is een verandering in de productiebenadering?

Ja, hoewel natuurlijke materialen niet altijd geschikt zijn voor dit soort toepassingen: sneakers moeten duurzaam zijn en bepaalde mechanische eigenschappen hebben. Natuurlijke materialen worden gebruikt om biobased rubbers te maken: ze ondergaan dus processen die identiek zijn aan die van synthetische materialen, maar de basisvezel is plantaardig. Kortom, het materiaal verandert, maar de stappen om de rubbers te verkrijgen, ook al zijn ze van verschillende oorsprong, zijn hetzelfde en stellen bedrijven in staat om de machines te behouden die ze gebruiken voor de "traditionele productie".

Maar werkt dit systeem vanuit een milieuoogpunt?

Ja, laten we zeggen dat het op die manier mogelijk is om sneakers te produceren met een milieu-impact die ongeveer een derde lager is dan die van conventionele sneakers, maar er zijn twee problemen.

Welke zijn dat?

Ten eerste, zoals ik al zei, hebben de materialen niet dezelfde kenmerken en kwaliteiten als de "traditionele" materialen en kunnen ze dus een kortere levensduur hebben. Kortom, de impact van een schoen neemt af, maar er wordt niets gedaan om de levensduur ervan te verlengen. Het probleem is dat het bedrijf op deze manier niet veel doet om de spelregels te veranderen, zeg maar.

Wat is de juiste weg?

Dit eerste deel van het proces, waarbij natuurlijke materialen worden gebruikt, gaat in de goede richting, maar de volgende stappen bestaan uit het werken aan de duurzaamheid van de schoenen en de after-salesfase. Er zijn gebruikers die hun sneakers zouden willen repareren, maar het merk biedt geen dergelijke service aan. Misschien heb je een gat bij je grote teen, maar is de schoen nog intact: je kunt natuurlijk niet rondlopen met een gat in het bovenwerk, maar als er een mogelijkheid was om het versleten gedeelte af te dekken, zou de sneaker nog een lang leven kunnen hebben.

Merken zouden ook het 'gerepareerde oude' aantrekkelijk moeten maken Credits: FashionUnited, afbeelding gegenereerd met behulp van Kunstmatige Intelligentie

In dit geval speelt ook de wens van de klant om van look te veranderen een rol, toch?

Laten we zeggen dat bedrijven, modemerken, hun verantwoordelijkheden hebben in dit opzicht: ze zouden ook het 'gerepareerde oude' aantrekkelijk moeten maken. Op het moment dat er een modeshow wordt gehouden met een kledingstuk met een lap erop en dit cool wordt, dan is er weer een stap in de goede richting gezet.

Laten we het over prijzen hebben, duurzame accessoires zijn vaak duurder en dit beïnvloedt de aankoopkeuzes van de consument.

De natuurlijke materialen waarmee duurzame sneakers worden gemaakt, zijn over het algemeen duurder, maar dat komt doordat er geen schaalvoordelen zijn en ook de producenten, voornamelijk gevestigd in de Italiaanse regio La Marche of in Zuidoost-Azië, zijn nog steeds niche en hebben geen last van de "prijzenoorlog" die voor andere leveranciers geldt. Ik wil eraan toevoegen dat de kosten van de materialen grofweg ongeveer 20 procent van de uiteindelijke prijs van de sneakers beïnvloeden.

Zou het mogelijk zijn om te profiteren van schaalvoordelen door grotere hoeveelheden te kopen om alleen duurzame sneakers te produceren?

Precies. De realiteit is dat veel bedrijven slechts één duurzaam model of één duurzame lijn hebben.

Waarom is dat zo, denkt u?

Vaak is er geen visie op duurzaamheidsthema's, ontbreekt het aan cultuur en ook aan competentie. Er zijn veel goed opgeleide jongeren die bij de merken gaan werken en hoge verwachtingen hebben, maar als ze zich realiseren dat er geen langetermijnvisie is, gaan ze helaas ergens anders heen.