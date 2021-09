Snoop Dogg is het nieuwe gezicht van G-Star RAW

Snoop Dogg en G-Star RAW lanceren tongue-in-cheek ‘Say it Witcha Booty’-campagne.

Amsterdam/Los Angeles, 16 september 2021 – Het Nederlandse denimmerk G-Star RAW kondigt vandaag haar nieuwste wereldwijde ‘Hardcore Denim’-campagne aan. Speciaal voor deze samenwerking heeft Snoop Dogg een custom-made versie van zijn single ‘Say it Witcha Booty’ gemaakt.

Snoop behoeft geen introductie. De immer innovatieve, levende legende is al dertig jaar een wereldwijd icoon: toegankelijk en uitgesproken, net als denim. G-Star RAW kent een lange traditie op het gebied van samenwerkingen met authentieke persoonlijkheden zoals Snoop. Stuk voor stuk unieke individuen en meesters in hun vak.

In deze campagne komt G-Star’s ‘Hardcore Denim’-filosofie samen met Snoop zijn markante stijl en humor, inclusief zijn voorliefde voor de booty. De campagnevideo is dan ook een creatieve ode aan denim geworden. Van mannen en vrouwen tot eilanden, buxushagen, luchtballonnen en natuurlijk…Doggs!

Al meer dan 20 jaar drukt G-Star RAW zijn stempel op denim design en de toewijding van het merk aan het ontwerpen van ‘luxedenim’ om op straat te dragen wordt bewaarheid met de nieuwste samenwerking tussen G-Star en de Amerikaanse rapper Snoop Dogg.

Dit zei Snoop Dogg over de samenwerking: “Ik werk samen met G-Star omdat we allebei de grenzen binnen de sector verleggen, voorop lopen en cutting edge zijn. We zijn allebei meesters van onze ambacht, leiders. Snap je wat ik bedoel? We kijken vooruit."

Je ziet vaak de obsessie van het merk met alles wat met denim te maken heeft, wat met name wordt weerspiegeld in de Hardcore Denim filosofie van G-Star. Steeds opnieuw verlegt G-Star de grenzen van zijn eigen creativiteit, precisie en zijn toewijding aan de ambacht van ontwerpen met denim. Met deze toewijding die aan de basis ligt van het merk heeft G-Star Snoop Doog kunnen overtuigen om gelijkenissen te vinden tussen zijn eigen stijl en die van G-Star, en het gezicht te zijn van de nieuwe campagne.

Door vast te houden aan denim, wordt G-Star uitgedaagd om innovatiever, verkennerder en natuurlijk gedurfder te zijn, zowel wat betreft hun ontwerpen als hun campagnes.

Gwenda Van Vliet, Chief Marketing Officer, G-Star RAW: “Snoop Dogg past bij G-Star. Hij is de beste in zijn klasse, authentiek en uitgesproken. Hij weet zichzelf steeds weer opnieuw uit te vinden en brengt werelden op een onverwachte manier bij elkaar. Onze gezamenlijke campagne brengt deze filosofie tot leven en is tegelijk een eerbetoon - met een grote knipoog - aan denim booties.”

De G-Star RAW ‘Say It Witcha Booty’ campagne in samenwerking met Snoop Dogg werd op 8 september 2021 gelanceerd. Surf naar de G-Star RAW website om meer van de campagne te zien en van Snoop Dogg’s looks!