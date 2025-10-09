So Tight lanceert kanten panty in samenwerking met ByLotte

Pantymerk So Tight is een samenwerking aangegaan met de Eindhovense multibrandretailer ByLotte. Samen ontwikkelden zij een gelimiteerde kanten panty in chocoladebruin. Dat meldt So Tight eigenaar Debby Schippers op Linkedin.

ByLotte, met een webshop en een winkel aan de Kleine Berg in Eindhoven, staat bekend als een exclusieve en trendy damesmodezaak met een mix van high-end labels en eigentijdse merken, waaronder Gold Hawk, Róhe, Tibi, Wandler, Kassl Editions, Ganni, Extreme Cashmere, Rotate en Anine Bing.

So Tight brengt zachte, kwalitatieve, naadloze panty’s op de markt met de belofte dat ze niet afzakken. De panty’s zijn verkrijgbaar met medium en hoge tailleband. Klassieke panty’s kosten tussen de 24,90 en 27,90 euro. De varianten met prints zijn iets hoger geprijsd.

De bruine kanten panty is nu verkrijgbaar bij ByLotte en via de online shop van So Tight voor 45 euro.

Het is overigens niet voor het eerst dat ByLotte de krachten bundelt met een ander merk. De damesboetiek heeft op dit moment ook een capsulecollectie met Love Stories in het assortiment.