Sock My Feet Spring/Summer 2022

“Duurzaam, duurzamer, meest duurzaam”.

Sock My Feet vervolgt haar duurzaam ingeslagen weg. Afgelopen collectie hebben wij de samenstelling van het materiaal aangepast van Egyptisch katoen en polyamide naar biologisch katoen en gerecycled polyamide.

Voor de nieuwe collectie SS22 gaan we op het gebied van duurzaam materiaalgebruik weer een stap verder. We voegen naast gerecycled polyamide ook gerecycled polyester toe afkomstige van PET flessen uit de oceaan.

Verven en behandelen van textiel in de huidige textielindustrie is verantwoordelijk voor ongeveer twintig procent van het vervuilde water in de wereld. Na jaren van ontwikkeling zijn we er inmiddels in geslaagd om hoogwaardige prints op biologisch katoen te produceren. Dit betekent geen gebruik meer van pesticiden en insecticiden in de katoenteelt én geen chemicaliën, zware metalen en chemische reinigingsmiddelen in de bewerking. Bovendien is biologisch katoen steviger, zachter en beter ademend én vermindert het risico op allergieën en eczeem. Door te printen besparen we maar liefst 90% waterverbruik ten opzichte van het traditioneel kleuren van garens.

Door gebruik te maken van natuurlijk biologisch katoen als grondstof voor onze sokken, verminderen wij het waterverbruik met 90% in vergelijking met conventioneel geteeld katoen.

Door de nieuwe samenstelling komen de kleuren nog scherper en frisser uit op de sokken.

Inspiratie collectie SS22

Inspiratie voor onze SS22 collectie is ontstaan vanuit alle positieve “vibes” in het post-corona tijdperk, optimistische en kleurrijke accenten, veelal gebaseerd op sappig fruit en frisse bloemen. Vanaf februari 2022 zal de nieuwe collectie te verkrijgen zijn.

Plastic Soup Foundation

We zijn ons ervan bewust dat duurzame productie alleen niet voldoende is en dat de verzending van al onze producten ook onze ecologische voetafdruk beïnvloedt. Naast onze duurzame productieketen willen wij de C02 uitstoot van onze verzendingen compenseren door een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het plastic in onze oceanen. Sock My Feet is daarom trotse “Eco Angel” van de Plastic Soup Foundation. Bij iedere online en offline aankoop dragen wij ons steentje bij.

De slogan van de Plastic Soup Foundation is ‘No plastic in our water or our bodies’. Ze bestrijden de plasticsoep aan de bron en richten zich daarbij op het voorkomen dat plastic in het milieu belandt en het bereiken van een absolute reductie van de productie en het gebruik van plastic.