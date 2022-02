Sokken als statement pieces; je zegt het met XPOOOS

Het modebeeld laat al een aantal seizoenen zien dat beenmode een volwaardig, en soms zelfs bepalend, onderdeel van je outfit is. In toenemende mate zijn sokken ook statement pieces; ze zeggen iets over de persoon die ze draagt, tijdgeest en actuele thema’s. De sokken van XPOOOS brengen deze boodschap haarfijn over.

Altijd al waren de sokken van XPOOOS echte kunstwerkjes; opvallende designs geprint op hoogwaardige sokken. Als jongste telg van gerenommeerd beenmodespecialist Sockshouse, is kwaliteit altijd het belangrijkste uitgangspunt geweest; focus op materiaalgebruik, draagcomfort en haarscherpe prints. Dit heeft ertoe geleidt dat XPOOOS vooroploopt in productontwikkeling. Daarnaast hebben ook de designs door de jaren heen een ontwikkeling doorgemaakt.

Nieuwe collectie: toffe prints en statement pieces

Met prints gebaseerd op uitgesproken thema’s, was er voor ieder al een paar sokken naar wens. Liefhebbers van fietsen, scooters, dieren en bloemen kwamen al volop aan hun trekken. In de nieuwe collecties is er meer ruimte voor echte statement pieces. Sokken, en boxershorts, die in één oogopslag iets zeggen over de tijdgeest en actuele thema’s.

De spring/summer-collectie van XPOOOS, die vanaf medio maart te koop is voor consumenten, doet oude tijden herleven. Cassettebandjes, rakketjes en ditsy florals geven flashbacks naar de jaren ’70 en ‘80. Een mooie opmaat naar de autumn/winter-collectie waarbinnen XPOOOS dit thema verder uitbouwt en verrijkt met actuele maatschappelijke én modethema’s zoals het gebruik van grafische en rock-chic prints en Bitcoin sokken.

Collab collections en giftboxen

Net als vorige seizoenen heeft XPOOOS ook nu weer de handen ineengeslagen met het bekende herenkledingmerk A Fish Named Fred en &C Media, het 360 graden media merk rondom Chantal Janzen. Dit heeft geleid tot nieuwe collab collections met herkenbare, eigenzinnige sokken en nieuwe giftboxen voor het najaar. Uiteraard naast de vertrouwde giftboxen die XPOOOS zelf al had. Een extra goede reden om ook dit jaar weer sokken cadeau te geven.

The art of socks

De kunst van een goed paar sokken zit ‘m natuurlijk in veel meer dan alleen het uiterlijk. Als jongste telg van gerenommeerd beenmodespecialist Sockshouse, is XPOOOS het vakmanschap met de paplepel ingegoten. Gooi dit in de mix met eigenzinnige designs, de beste materialen, de nieuwste technieken en een boel liefde en je krijgt XPOOOS.