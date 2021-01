Sokkenmerk XPOOOS brengt mixen en matchen naar nieuw niveau

De kunst van een goed paar sokken zit ‘m natuurlijk in veel meer dan alleen het uiterlijk. Als jongste telg van een gerenommeerd sokkenmodehuis is XPOOOS het vakmanschap met de paplepel ingegoten. Gooi dit in de mix met eigenzinnige designs, de beste materialen, de nieuwste technieken, een boel liefde én zelfs een succesvol kledingmerk en je krijgt de nieuwe collectie van XPOOOS.

De nieuwe collectie dames- en herensokken telt maar liefst 52 verschillende stijlen. Voor zowel dames als heren valt er weer genoeg te kiezen aan ‘visible’ en ‘invisible’ stijlen. Oftwel; sokken met een ‘gebruikelijke’ hoogte en footies, die erom bekend staan dat ze perfect blijven zitten. Daarnaast heeft XPOOOS voor dames ook zogenaamde short socks in de collectie, voor wie liever voor een tussenweg gaat.

In de mix

Zoals je van XPOOOS mag verwachten, zijn er ook voor dit seizoen weer diverse materialen, kleuren en technieken in de blender gegooid. Breiwerk, lurex, mesh en natuurlijk haarscherpe prints. Nieuw dit seizoen is een speciale, transparante garen die in twee stijlen terug te vinden is. En uiteraard is het draagcomfort onveranderd hoog.

The art of shorts

Nieuw dit seizoen zijn de matching boxershorts voor heren. Vijf sokkenstijlen zijn vertaald naar boxershorts van het beste katoen. Heren matchen hun favoriete sokken vanaf dit seizoen dus met bijpassende en comfortabele XPOOOS-boxershorts. De shorts zijn verkrijgbaar in de maten S t/m XXL.

XPOOOS x A Fish Named Fred x Herman Brood

Al een aantal seizoenen heeft XPOOOS een succesvolle samenwerking met A Fish Named Fred. Een aantal herkenbare prints uit de collectie van het eigenzinnige herenkledingmerk brengt XPOOOS uit op herensokken. Op vier van de zeven stijlen die XPOOOS en A Fish Named Fred dit seizoen samen brengen, prijken échte Herman Brood- prints. Hierdoor krijgt ‘The Art of Socks’ een andere, wel heel letterlijke betekenis.

Stay tuned