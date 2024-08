Sorteren voor duurzaamheid: Het proces achter het terugwinnen van waarde uit afgedankte kleding

Terwijl de wereld de dubbele uitdaging van afvalbeheer en ecologische duurzaamheid aangaat, staat de mode-industrie op een cruciaal kruispunt. Innovatieve benaderingen voor het beheer van afgedankt textiel zijn niet langer optioneel; ze zijn essentieel voor de toekomst van de mode. Hoewel er veel oplossingen worden voorgesteld, komt de effectiviteit van sommige strategieën duidelijk naar voren in de behaalde resultaten.

Denk bijvoorbeeld aan de geavanceerde textielsorteerprocessen die de manier veranderen waarop de industrie omgaat met textielafval en afgedankt textiel van consumenten, zoals kleding die we niet langer willen. Deze processen verlengen niet alleen de levenscyclus van kleding, maar verminderen ook aanzienlijk het volume dat naar stortplaatsen wordt afgevoerd.

TEXTILE house: Al 20 jaar duurzaamheid bevorderen in de mode-industrie en daarbuiten

Bij TEXTILE house bestaat het sorteerproces uit het aankopen van gebruikt of afgedankt textiel uit verschillende bronnen en het zorgvuldig categoriseren ervan. Het sorteerproces evalueert textiel op basis van vele criteria, zoals het type stof, de staat en het hergebruikpotentieel. Deze cruciale stap bepaalt de verdere route voor elk item: of het geschikt is voor wederverkoop als tweedehands kleding, kan worden hergebruikt in andere producten of moet worden gerecycled.

Open package with sorted woolen sweaters. Credits: Marek Jančúch

Al meer dan twee decennia koopt en sorteert TEXTILE house afgedankt textiel, waaronder gebruikte kleding en huishoudelijke artikelen, met als doel de maximale hergebruikswaarde eruit te halen en dit met minimale verspilling opnieuw in de economie te brengen. Het traject van het afgedankte textiel dat door TEXTILE house wordt ingekocht, is zorgvuldig en doordacht. Het doel is om in 2024 30.000 ton textiel te verwerken in het 19.000 vierkante meter grote sorteer- en recyclingcentrum in Slowakije. Naar schatting wordt hiervan 24.000 ton hergebruikt, waarvan 30 tot 40 procent wordt verkocht via het eigen netwerk van 170 tweedehands en vintage winkels in elf landen in Europa.

Het gesorteerde textiel dat niet hergebruikt kan worden - ongeveer 20 procent van de totale productie - wordt via partners gerecycled. Zo kunnen kapotte truien bijvoorbeeld worden gebruikt om dekmatten van te maken, en kunnen de veren van niet-herbruikbare dekens worden hergebruikt als kussenvulling. Minder dan 3 procent van het niet-herbruikbare en niet-recyclebare textiel wordt gebruikt als energiebron, bijvoorbeeld als vaste teruggewonnen brandstof.

TEXTILE house’s milieueffect

Door zich te richten op de afvalhiërarchie van de EU, legt TEXTILE house de nadruk op hergebruik; momenteel vindt 77 procent van de verwerkte materialen een nieuwe bestemming, voornamelijk via hun netwerk van 170 tweedehands en vintage winkels verspreid over elf Europese landen. De overige 20 procent wordt gesorteerd voor recycling, wat bijdraagt aan een minimale afvalvoetafdruk van minder dan drie procent, die wordt gebruikt als vaste teruggewonnen brandstof.

Models using clothing provided by TEXTILE house. Photo editorial from Vogue Czechoslovakia 2019. Credits: Brani Šimončik for Vogue Czechoslovakia

Bergen materiaal: TEXTILE House verwacht dit jaar 30.000 ton textiel te sorteren. Stel je voor dat je 30 Eiffeltorens kon vullen met kleding! Enorme impact op hergebruik: Als 77 procent van dit textiel wordt hergebruikt, betekent dit dat ongeveer 24.000 ton per jaar niet op stortplaatsen terechtkomt. Stel je voor dat je het Empire State Building meerdere keren vult met kleding in plaats van het weg te gooien!

Textielreis: Het textiel dat TEXTILE house hergebruikt, zou, als het achter elkaar wordt gelegd, meerdere keren rond de omtrek van de aarde kunnen worden gewikkeld. Dat is een modetocht rond de wereld!

Uitstoot verminderen: Gezien de verwachte 30.000 ton textiel die in 2024 gesorteerd moet worden, draagt het hergebruik van 77 procent, het recyclen van 20 procent en de omzetting van minder dan drie procent niet-herbruikbaar en niet-recyclebaar textiel in vaste teruggewonnen brandstof, bij aan een drastische vermindering van de koolstofuitstoot. Op basis van algemene gegevens en schattingen uit de industrie, inclusief bevindingen van het Internationaal Energieagentschap (IEA) en soortgelijke onderzoeken naar milieueffecten, komt deze impact overeen met het uitschakelen van de lichten in elk huis in een stad ter grootte van Amsterdam gedurende een jaar.

Waterwonder: Als we ervan uitgaan dat het recyclen of hergebruiken van één kilo textiel minstens 200 liter water bespaart - een gangbare schatting - dan kan het verwerken van 30.000 ton potentieel tot zes miljard liter water besparen. Dat is genoeg om ongeveer 2.400 olympische zwembaden te vullen, of gelijk aan het jaarlijkse waterverbruik van ongeveer 50.000 Europese huishoudens!

Sorted clothes. Credits: Marek Jančúch

Leiderschap in de industrie: aanwezigheid op Circular Textile Days

De deelname van TEXTILE house aan de Circular Textile Days benadrukt hun leiderschap in de industrie en hun toewijding aan het uitbreiden van duurzame praktijken. Dit platform stelt hen in staat om hun praktijken en strategieën te presenteren en samen te werken met andere leiders, om zo de mode-industrie naar een duurzamere toekomst te leiden.

De weg vooruit voor TEXTILE house

Terwijl TEXTILE house doorgaat met het innoveren van bedrijfspraktijken, het leiden van de textielsorteerindustrie en het uitbreiden van hun sorteercapaciteit - die momenteel groeit naar 100.000 ton per jaar - wordt hun rol steeds belangrijker. Als enige inzamelaar voor Refashion - de Franse organisatie voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor textiel in Centraal- en Oost-Europa - zet TEXTILE house de standaard op het gebied van duurzaamheid. Hun activiteiten tonen niet alleen leiderschap en betrokkenheid bij duurzaamheid in heel Europa, maar benadrukken ook het belang van samenwerking bij het aanpakken van wereldwijde uitdagingen zoals textielafval.

A fashion show collection designed by Lukaš Krnač, made with post-consumer denim provided by TEXTILE house. Credits: Lukaš Krnač

Voor zowel de industrie als de consument is de betrokkenheid bij de duurzame praktijken van TEXTILE house niet alleen voordelig, maar ook noodzakelijk voor een duurzame toekomst. Door milieuoverwegingen in haar bedrijfsmodel te integreren, laat TEXTILE house substantiële ecologische en economische voordelen zien en pleit ze voor een bredere toepassing van duurzame praktijken in de mode-industrie. Met een aanpak die verder gaat dan alleen het beheer van afgedankte kleding, biedt TEXTILE house een veelbelovend perspectief op de toekomst.