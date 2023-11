Sourcing trends FW24/25: Nostalgische erfstukken, 3D stoffen en ongepolijst design

Terwijl het inkoopseizoen voor SS24 net ten einde loopt, staat het volgende seizoen al in de startblokken. In een webinar georganiseerd door trendonderzoeksinstituut Fashion Snoops en Informa Markets Fashion, gaf trenddeskundige Nia Silva de eerste inzichten in de culturele signalen, het consumentensentiment en de vier opkomende designesthetieken die de sourcingtrends voor AW24/25 zullen bepalen.

Sentimental - een nostalgische reis naar het verleden

De eerste designesthetiek die Silva presenteerde voor FW24/25 heet Sentimental. Dit thema richt zich op de gelijknamige sentimentaliteit en de kunst van het vakmanschap. Sentimental biedt een nostalgische maar moderne kijk op het nieuw leven inblazen van traditioneel design en stoffen als moderne erfstukken.

Silva baseert nostalgische sentimentaliteit op wat de sourcingexpert twee fundamentele culturele signalen noemt. "Het eerste is Craft Care, dat de ambachtelijke en wellnessbeweging benadrukt als een nieuwe manier om naar design te kijken." Dit verweeft de gebieden van ambacht en wellness en introduceert een nieuwe benadering van design die troost vindt in de mindfulness van ambacht en de therapeutische handeling van restauratie.

Bode Menswear SS24 Credit: Spotlight Launchmetrics

Het tweede signaal, Mythical Meaning, refereert aan de wijsheid van voorbije tijdperken en het zich verankeren in oude gebruiken om de onzekerheden van het heden het hoofd te bieden. "Meer dan ooit kijken merken terug naar de oorsprong van hun producten, van grondstoffen die afkomstig zijn van oude, regeneratieve landbouwpraktijken tot het integreren van aloude ambachtelijke technieken en stoffen die charme kunnen toevoegen aan het assortiment", aldus Silva. "Het doel is om iets van de rijkdom, vaardigheden en denkwijze van het verleden te gebruiken om een weg te banen naar de toekomst van design."

Vertaald naar materialen uit de trend Sentimental zich voornamelijk in ambachtelijke stoffen en vintage stukken. Een belangrijke focus ligt op wat de materiaalexpert noemt "upcyclede stoffen, gerecyclede metalen en oude versieringen die in de stoffen zijn geweven als kleine vignetten uit het verleden of een betekenisvol verhaal."

Bode Menswear SS24 Credit: Spotlight Launchmetrics

Weeftechnieken laten tactiele kunstzinnigheid zien door middel van verweven draden van verschillende texturen en het gebruik van ethisch geoogste zijde, regeneratieve katoenvezels en onvervalste, chemicaliënvrije wol brengt ook duurzaamheid onder de aandacht.

Sentimental verkent oppervlakken met een rijke variëteit aan texturen, waarbij tijdperken en culturen worden vermengd om innovatieve, aloude technieken te creëren. De oppervlakken worden benadrukt door de opzettelijke toevoeging van slijtage en rafels, waardoor een tastbare verbinding met de geschiedenis wordt gecreëerd, gebruikt voor zowel denim als wollen stoffen. De focus op vakmanschap in design strekt zich ook uit tot reparatietechnieken zoals oplappen, naaien en stoppen in breigoed, waardoor archiefmaterialen nieuw leven wordt ingeblazen.

Het inkleuren van designesthetiek "voelt bijna als een venster op de ziel of een kist met dierbare erfstukken", zegt Silva. Concreet betekent dit het gebruik van vertrouwde en steile warme kleuren, van gedurfde bostinten tot boterachtige crèmes tot donkere, verzadigde roodtinten.

Immersive - natuur ontmoet technologie

Terwijl Sentimental over het verleden ging, is de tweede ontwerpesthetiek, Immersive, een samensmelting van natuurlijke schouwspelen en geavanceerde technologie. De natuur staat centraal, maar wordt afgebeeld door een hoge-resolutielens met levendige digitale kleuren en 3D-texturen.

Web3, een van de culturele signalen die deze esthetiek oproept, is momenteel een veelbesproken onderwerp, dus het is niet verwonderlijk dat de sourcingtrends er ook door geïnspireerd zijn. Dan is er Made to Morph, een op verandering gebaseerd signaal dat Silva beschrijft als een reactie op economische en ecologische instabiliteit. Dit is met name gericht op iedereen die op zoek is naar producten die zich aanpassen aan elke situatie, wat resulteert in zeer gevoelige, functionele materialen.

Acne Studios Menswear SS24 Credit: Spotlight Launchmetrics

Immersieve materialen worden gekenmerkt door een extreem divers aanbod van garentexturen en pigmenten die lijken op natuurlijke en virtuele ecosystemen. Het verven staat centraal, met processen die duurzame maar commercieel haalbare resultaten bieden, zegt ze. Alternatieven op biologische basis, imitatiebont en levendige prints brengen de fascinatie van de natuurlijke wereld over.

Oppervlakken wekken een hyperstimulerende ervaring op door microscopische fijne details na te bootsen en een tactiel ontwerp te gebruiken. Glanzende materialen zoals pailletten, iriserende linten en reflecterende prints domineren de algehele look en warmtegevoelige, veranderlijke oppervlakken staan ook centraal.

Acne Studios Menswear SS24 Credit: Spotlight Launchmetrics

De natuur wordt weergegeven in schreeuwerige tinten, die microscopische imitaties van de natuurlijke omgeving oproepen. Zowel warm als levendig groen, roze en blauw roepen een hemelse en toch sobere kijk op de werkelijkheid op en creëren een overgang van de seizoenen.

Chaos - onzekerheid en ongepolijst ontwerp

Chaos is de nieuwste en meest emotioneel geladen van de vier ontwerpesthetieken voor FW24/25. Chaos viert de mogelijkheden die voortkomen uit onzekerheid en nodigt uit tot ongepolijst design dat conventionele grenzen verlegt. Geïnspireerd door het huidige klimaat van politieke onrust, culturele polarisatie, klimaatverandering en economische onzekerheid, spoort deze esthetiek ons aan om de schoonheid in imperfectie te vinden.

"We zoeken naar texturen die breken, asgrauwe patronen, gefragmenteerde constructies, het onvolmaakte, brutalistische vormen en industrieel vakmanschap om design voor de toekomst te inspireren," legt Silva uit.

Een van de belangrijkste culturele signalen is het groeiende wantrouwen van jongere consumenten ten opzichte van hiërarchieën en instellingen, de anti-establishment beweging. Consumenten eisen meer transparantie en eerlijkheid in de toeleveringsketen, eerlijke arbeidspraktijken en het gebruik van hulpbronnen om ecologische en sociale onevenwichtigheden te herstellen. Daarnaast is er een signaal dat Silva Brutal Ambiguity noemt. Het signaal werpt de vraag op hoe onzekerheid te gebruiken als een kans voor innovatie en daagt bedrijven uit zich aan te passen aan voortdurende verandering en innovatie en veerkracht te stimuleren.

The Puffer Boot of Rains x Zellerfeld. Credit: Rains

De materialen van de Chaos-esthetiek worden gekenmerkt door een industriële precisie en komen overeen met de post-pandemische mentaliteit om overal klaar voor te zijn. Innovaties zoals naaldponsen en 3D-printen zorgen voor lichtere en veerkrachtigere resultaten. Circulair breigoed wordt bijvoorbeeld gemaakt van geregenereerde afvalvezels en is zowel duurzaam als duurzaam, en de ontwikkeling van zeer functionele garens, zoals aramidevezels, zijn ontworpen om te beschermen tegen extreme omstandigheden.

Oppervlakken worden gemaakt van gerecyclede materialen en zijn voorzien van lasergesneden texturen die een ruw tintje geven aan de tactiliteit. Gedragen denim en kunstmatig gevlokte voering verbeteren de grip en flexibiliteit, terwijl thermoplastisch gieten de structuren aanpast om bescherming te bieden tegen onvoorspelbare elementen, althans visueel.

"Wanneer we de chaos-esthetiek omarmen, vinden we bevrijding in imperfectie, een gedurfd afscheid van traditioneel design en een viering van innovatie en veerkracht in het aangezicht van onzekerheid," aldus Silva over de trend.

Diesel Resort 2024 Credit: Spotlight Launchmetrics

Het kleurenpalet weerspiegelt de dramatiek en energie van de omgeving, met intense, vurige rode en oranje tinten naast donkere, aardse tinten. De kern van het palet wordt gevormd door zachtere neutrale kleuren, aangevuld met heldere tinten die een "gevoel van natuurlijk optimisme" uitstralen.

Fragility - sterke kwetsbaarheid

De nieuwste designesthetiek, Fragility, wijkt af van eerdere trends maar is even relevant, aldus Silva. Met delicaat en zacht design dat op geen enkele manier verward mag worden met zwakte, viert Fragility imperfectie en benadrukt het een gevoel van kwetsbaarheid naast veerkracht. Wellness staat centraal, verzorgend en troostend met een keur aan stoffen en afwerkingen.

Jacquemus SS23 Credit: Spotlight Launchmetrics

Culturele signalen zijn onder andere de Divine Feminine-beweging, die verzorgende en intuïtieve kwaliteiten benadrukt en bedrijven aanspoort om prioriteit te geven aan sociale en ecologische verantwoordelijkheid. "De erkenning van vermeende vrouwelijke eigenschappen zoals intuïtie, verzorging en emotionele intelligentie zijn hier cruciaal", zegt de expert over de voorzichtige trend. "Geïnspireerd door de bezorgdheid die we allemaal hebben, zetten vrouwelijkheidsbewegingen bedrijven aan om te handelen door middel van sociale en milieuvriendelijke inkoop- en productiemethoden om betere rentmeesters van de wereld te worden."

Het Comfort of Solitude-signaal weerspiegelt een groeiende waardering voor rust, ontspanning en introspectie, die ook aanwezig zijn in praktijken zoals meditatie of digitaal minimalisme en het vermijden van voortdurend online te zijn. Consumenten kiezen steeds vaker voor wellnessgerichte productcategorieën zoals loungewear, activewear en ondergoed.

Jacquemus SS24 in Paris. Credit: Jacquemus

Delicate oppervlakken definiëren vakmanschap met zeer gedetailleerde technieken en langzame processen. Goed doordachte metalen steken en coatings versieren oppervlakken met eenvoudige elegantie en glans. Oppervlaktebehandelingen zonder water en kleurstoffen worden steeds belangrijker en bevorderen milieuvriendelijke productieprocessen. In schoenen en accessoires worden studs en banden gevormd tot weelderige clusters, terwijl quilten met lichtere en minder uitgesproken steken en appliqués rust creëert.

Het kleurenpalet voor Fragility straalt een delicate expressie van kracht en subtiliteit uit, met lichte, heldere neutrale tinten en rijke natuurlijke tinten. Schaduwtinten gronden het hele spectrum en komen tegemoet aan het verlangen van consumenten naar materialen die "de geest, het lichaam en de ziel voeden".

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op FashionUnited.DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.