Spaanse flair en ouderwetse gezelligheid: Compañeros terug op de Nederlandse markt

Compañeros, het Spaans mannenmodemerk, is sinds kort weer op de Nederlandse markt. Opgericht in 1987 in Spanje als overhemdenfabrikant, maar na wat omzwervingen in diverse Europese landen waaronder Nederland, was het de laatste 3 jaar stil.

Was! Want met ‘van 0 naar 60 verkooppunten in Nederland en België in anderhalf jaar en sinds deze maand ook een eigen showroom in Lijnden’ is Compañeros weer helemaal terug. De collectie van Compañeros bestaat voornamelijk uit shirts gemaakt van satijn en katoen van extra hoge kwaliteit en bijpassende basic truien en vesten. Hierdoor én door de marge van 3.5 (incl de forse betalingskorting) heeft Compañeros zich in een wel hele korte tijd in de top van de margemakers gevestigd.

Wat het extra leuk maakt is het ‘niets moet en alles mag’ principe en al helemaal leuk is, is dat Michel Bergsma (Mac Trousers) en Martijn Heus (Fellows) je graag ontvangen in hun nieuwe showroom aan de Melbournestraat 9 in Lijnden. Veel nieuws dus! Maar geen zorgen! Want wat niet veranderd is, zijn de beruchte appeltaarten, de originele tosti's en binnenkort ook weer de a la carte uitsmijters die ouderwets lekker geserveerd worden in de showroom.

Companeros verwelkomt geïnteresseerden graag in de showroom. Al is het alleen maar voor de gezelligheid.

ADRES & CONTACT:

Melbournestraat 9 – Lijnden

Michel Bergsma 06-21130527 & Martijn Heus 06-54648382