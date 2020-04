Speciale editie Andam Awards biedt steun aan bestaande Franse merken

De Andam Awards krijgen dit jaar een andere vorm. In plaats van een nieuwe competitie uit te schrijven voor de Andam Grand Prix, de Franse modeprijs voor jong ontwerptalent, worden tijdens deze editie prijzen uitgereikt aan twee eerdere winnaars of finalisten van de competitie. Het doel is om bestaande Franse merken te ondersteunen ten tijde van de coronacrisis. Dat meldt de organisatie in een persbericht. De gebruikelijke Grand Prix wordt uitgesteld naar volgend jaar. De twee kleinere prijzen van de competitie, de Pierre Bergéprijs en de Innovatieprijs, worden wel uitgereikt.

“In deze ongekende en onzekere tijd hebben onafhankelijke en geïntegreerde modemerken, in welke van ontwikkeling dan ook, meer dan ooit financiële steun nodig om de komende maanden door te komen”, zo is in het persbericht te lezen. Het doel van de Andam Awards dit jaar is om “onafhankelijke merken te helpen aanwezig te blijven tijdens de volgende Paris Fashion Week of hen de mogelijkheid te bieden een nieuw initiatief te ontwikkelen dat hun structuur versterkt.”

Deelnemers worden geacht een voorstel voor een innovatief project of initiatief aan te leveren - op het gebied van business, productie, communicatie, digitalisering, distributie, duurzaamheid of consumentenervaring - dat het merk door de crisis heen kan helpen. Aan de twee bedrijven met de beste projectvoorstellen worden geldprijzen toegekend van respectievelijk 200.000 euro voor een bedrijf met een omzet van meer dan 10 miljoen euro, en 150.000 euro voor een bedrijf met een omzet van tussen de 1 en 10 miljoen euro.

Daarnaast krijgen de winnaars toegang tot een netwerk van waardevolle contacten. “Elk van onze Andam-partners zal toegang verlenen tot een lijst van experts, samengesteld door hun directie, die de winnaars kunnen helpen waar dat nodig is,” zo meldt het persbericht. Deze experts kunnen het merk bijvoorbeeld financiële of rechterlijke steun verlenen of adviseren op het gebied van duurzaamheid, productie, communicatie of retail. Partners van Andam zijn onder meer Chanel, Chloé, Saint Laurent, L’Oréal en Google France.

Naast deze prijzen wordt ook de gebruikelijke Pierre Bergéprijs uitgereikt, een prijs van 100.000 euro aan een opkomend Frans bedrijf met een ‘innovatieve creatieve visie’, en een Innovatieprijs à 50.000 euro aan een bedrijf dat “een innovatieve en technologische oplossing biedt op het gebied van ontwerp, productie of klantenervaring die bij zal dragen aan de heruitvinding van de mode-industrie.”

De Andam Awards is een modewedstrijd voor jong ontwerptalent. De winnaar van de jaarlijks uitgereikte Andam Grand Prix ontvangt een geldbedrag van 250.000 euro en wordt een jaar lang begeleid door een modeprofessional. Martin Margiela was ooit de eerste winnaar van de prijs. De winnaars van dit jaar worden bekendgemaakt op 2 juli 2020.