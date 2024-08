‘Spirit of Adventure’: de SS25-collectie van NZA New Zealand Auckland

Met 'The Spirit of Adventure' als blijvend thema haalt NZA New Zealand Auckland inspiratie uit de adembenemende landschappen van Nieuw-Zeeland voor de lente/zomer collectie van 2025. Inspiratie uit authentieke houten zeilboten en ruige Defenders resulteren in een mix van moderne verfijning en erfgoed geïnspireerd op historisch New Zealand.

Ode aan het rijke erfgoed van Nieuw-Zeeland

De SS25-collectie van NZA New Zealand Auckland straalt eigentijdse charme uit op een klassieke en sfeervolle manier. De ontwerpers hebben het nostalgische college gevoel en klassieke sporten zoals zeilen, rugby en golf weten te integreren in de collectie. In de winter dienen bergsporten als extra inspiratiebron. Dit alles wordt gepresenteerd met een stoere touch, zonder te strak of te formeel over te komen.

Credits: NZA New Zealand Auckland

Credits: NZA New Zealand Auckland

Levendige variëteit

De zomer van 2025 begint met levendige kleuren en frisse, lichte pasteltinten. De collectie wordt in drie leveringen uitgebracht: De eerste drop in januari bevat de kleuren Dusty Army, Desert Sand en Midnight Navy, aangevuld met accenten in Apricot Orange en Red Orange. De tweede drop in februari biedt kleuren als Pacific Blue, Light Cream en Classic Army, met accenten in Jade Green en Soft Tangerine. De derde drop in maart presenteert twee zomerse kleurenthema's: het eerste thema combineert Mint Green, Dusty Coral en Forest Green, terwijl het tweede thema een mix biedt van Pastel Pink, Light Navy, Pastel Blue en Classic Army.

De collectie is gericht op de zelfverzekerde man van vandaag die avontuur en stijl in balans houdt. De NZA-man is stijlvol, heeft een frisse uitstraling en is niet te gepolijst. Hij ontdekt graag nieuwe dingen en weet wat hij wil. Zijn onafhankelijkheid komt tot uiting in zijn bereidheid om non-colors met kleuraccenten en opvallende details te dragen. Kwaliteit is belangrijk voor hem, zolang het maar comfortabel zit. De doelgroep bestaat uit mannen tussen de dertig en zestig jaar.

Credits: NZA New Zealand Auckland

Voortdurende groei en innovatie

NZA heeft het afgelopen jaar een sterke groei gezien in categorieën als gebreide kleding, truien, jassen en overhemden, dankzij de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Ondanks algemene prijsstijgingen blijft NZA trouw aan haar prijsstrategieën die de waarde van de artikelen weerspiegelen.

Het merk richt zich voortdurend op stipte leveringen. De nieuwe 'Auckland City Line' wordt in juni geleverd en tijdens de uitverkoopperiode tegen de volle prijs verkocht. De nieuwe pre-spring collectie wordt in december gelanceerd, wat een ideaal moment is vanwege de hoge consumentenbestedingen.

Over NZA New Zealand Auckland

NZA staat voor kwaliteit en stijlvol design, geïnspireerd door het unieke landschap en culturele erfgoed van Nieuw-Zeeland. Sinds de oprichting heeft het merk naam gemaakt met robuuste maar elegante collecties die de avontuurlijke geest en onafhankelijkheid van hun dragers belichamen. Met een duidelijke focus op kwaliteitsmaterialen en tailoring, blijft het merk een vaste waarde in de garderobe van de moderne man.

Met de SS25-collectie laat NZA New Zealand Auckland zien dat avontuur en stijl hand in hand kunnen gaan. De combinatie van traditie en moderniteit creëert een onderscheidende collectie die zowel oude fans als nieuwe klanten zal aanspreken.

Credits: NZA New Zealand Auckland