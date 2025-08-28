Sport en cultuur vormgeven: Carrières bij New Balance

New Balance is al meer dan een eeuw een van de weinige onafhankelijke, familiebedrijven in de wereldwijde sport- en lifestyle-industrie. Opgericht in 1906 als een bedrijf voor steunzolen, heeft het merk zich ontwikkeld tot een grootmacht die niet alleen bekend staat om innovatieve schoenen en kleding, maar ook om de niet-aflatende toewijding aan kwaliteit, integriteit en maatschappelijke impact. New Balance is geen erfgoedmerk, het is een merk met erfgoed, gedreven door innovatie en een duidelijk doel: mensen te stimuleren door middel van sport en vakmanschap en wereldwijd positieve verandering te creëren.

Een cultuur van integriteit en samenwerking

De bedrijfsfilosofie, intern bekend als ‘One NB’, is gebaseerd op drie kernwaarden: integriteit, teamwork en volledige klanttevredenheid. Deze waarden zijn verankerd in de dagelijkse werkzaamheden in kantoren, winkels, productielocaties en distributiecentra. Medewerkers worden aangemoedigd om te leren, te groeien en te slagen, ondersteund door ontwikkelingsprogramma’s. Het hybride werkmodel combineert persoonlijke samenwerking met flexibiliteit, zodat teams verbonden en betrokken blijven.

Als particulier bedrijf hanteert New Balance een langetermijnvisie op bedrijfs- en personeelsstrategie. Dat perspectief stelt het merk in staat strategische investeringen te doen in talent, duurzaamheid en innovatie, terwijl er een mensgerichte werkplek wordt gecreëerd waar medewerkers zich onderdeel voelen van iets groters.

Credits: New Balance

Carrières in diverse functies

Van ontwerp tot levering, New Balance biedt diverse instapmogelijkheden voor professionals in het mode- en sportkleding ecosysteem.

Bedrijfsfuncties – De operationele efficiëntie en merkbescherming stimuleren in een dynamische wereldwijde markt.

– De operationele efficiëntie en merkbescherming stimuleren in een dynamische wereldwijde markt. Productie en operations – Deze teams, die sinds 1906 centraal staan in het merk, tonen vakmanschap, geavanceerde engineering en innovatie in productie.

– Deze teams, die sinds 1906 centraal staan in het merk, tonen vakmanschap, geavanceerde engineering en innovatie in productie. Distributie – Zorgen voor een naadloze wereldwijde productstroom met een focus op snelheid, veiligheid en precisie.

– Zorgen voor een naadloze wereldwijde productstroom met een focus op snelheid, veiligheid en precisie. Marketing en productcreatie – Authentieke productverhalen creëren en communities verbinden door middel van sport en cultuur.

– Authentieke productverhalen creëren en communities verbinden door middel van sport en cultuur. Retail en sales – Optreden als merkambassadeurs in meer dan 5.000 winkels wereldwijd en strategische partnerschappen opbouwen om groei te stimuleren.

– Optreden als merkambassadeurs in meer dan 5.000 winkels wereldwijd en strategische partnerschappen opbouwen om groei te stimuleren. Technologie en digitaal – Eersteklas consumentenervaringen leveren via e-commerce, datagestuurde tools en digitale innovatie.

Credits: New Balance

Credits: New Balance

Dit ecosysteem stelt talent in staat om gespecialiseerde expertise te ontwikkelen en tegelijkertijd samen te werken tussen disciplines, een omgeving die zeer geschikt is voor diegenen die houden complexe, snel veranderende industrieën.

Ontwikkeling en maatschappelijke impact

New Balance gelooft in het investeren in zijn mensen vanaf dag één. Medewerkers hebben toegang tot gestructureerde leer- en ontwikkelingsprogramma’s, regelmatige carrièrecoaching en wereldwijde netwerkplatforms die kennisdeling tussen markten aanmoedigen. Associate Resource Groups (ARG's) brengen collega’s met gedeelde interesses samen, wat de cohesie en culturele verrijking bevordert.

Het merk promoot ook vrijwilligerswerk. Via de New Balance Foundation ondersteunt het bedrijf jongeren, onderwijs en een actieve levensstijl, doneert het jaarlijks miljoenen en stelt het medewerkers in staat lokale initiatieven te leiden. Deze nadruk op iets terugdoen versterkt de toewijding van het merk om impact te genereren, zowel binnen als buiten het speelveld.

Een merk met een doel

Werken bij New Balance betekent bijdragen aan een erfenis van integriteit en vakmanschap en tegelijkertijd helpen de toekomst van sport en cultuur vorm te geven. New Balance biedt professionals in mode, sport of retail die hun branche-expertise willen combineren met doelgericht werk een omgeving waar mensen, product en vooruitgang op één lijn liggen.

WERKEN BIJ New Balance? Bekijk de openstaande vacatures