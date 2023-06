Sportief, comfortabel en cool: Rebel Generation lanceert de nieuwe SS24 collectie

Als je op zoek bent naar een trendy collectie voor tieners van negen tot zestien jaar die ook kleur durft te gebruiken en niet overladen is van Prints en logo’s neem dan eens een kijkje bij de nieuwe collectie van Rebel Generation komende zomer.

De collectie bevat coole shapes en leuke materialen in combinatie met goede basics en betaalbare prijzen. De inspiratie voor de collectie komt voornamelijk uit trends die vaak ook in de volwassenenmode opduiken en daarnaast kijkt het label naar wat jongeren graag dragen en waar ze zich comfortabel in voelen. Rebel Generation volgt ook steeds welke nieuwe technieken en materialen er allemaal op de markt zijn. In nauwe samenwerking met hun fabrikanten komt het merk altijd met nieuwe ideeën en is het in staat om elke keer weer een leuke collectie te creëren die gevarieerd en vernieuwend is.

Credits: Rebel Generation, eigendom van het merk

Voor de jongens hebben ze een mooie balans tussen sportief en streetwear met genoeg basiskleuren en accenten met meer punch. Er zitten coole graphic T-shirts en sweats in aangevuld met goede basics die overal bij passen.

Credits: Rebel Generation, eigendom van het merk

Bij de meisjes brengen ze een combinatie van de meer ‘girly’ modellen en prints die trendgevoelig en vaak geïnspireerd zijn op de damesmode en de iets sportievere, coolere streetwear.