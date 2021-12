Sportmerk Fabletics lanceert lifestyle collectie Velour

Het Amerikaanse sportmerk Fabletics heeft een eigen lifestyle collectie gelanceerd. De lijn heeft de naam Velour gekregen, zo blijkt uit een persbericht.

De collectie bestaat uit 32 items in vijf kleuren. “Velour herdefinieert met elk item, de retro-kleuren en onverwachte silhouetten de lounge lifestyle,” aldus het persbericht. Voor de lijn heeft Fabletics inspiratie gehaald uit de eigen bestverkopende items, maar introduceert het ook totaal nieuwe items.

Fabletics Velour is de volgende stap van het merk in de lifestyle markt. Eerder lanceerde het merk namelijk al Fabletics Lounge. “Na de succesvolle lancering van Fabletics Lounge, blijven we lifestyle items in ons huidige aanbod uitbreiden en we hebben het vertrouwen dat consumenten zullen houden van de uitstraling en het gevoel van Velour.

Prijzen voor de Velour-collectie worden niet gemeld in het persbericht en zijn ook nog niet te vinden op de website van Fabletics.