Sportmerk On lanceert eerste kinderschoenen

Zwitsers sportmerk On maakt de stap naar kindermode. Dit doet het merk door middel van de lancering van kinderschoenen. On heeft de technologie achter de schoenen van het merk aangepast zodat deze aan de behoeften van kinderen en pre-tieners voldoen, zo is te lezen in een persbericht.

De reden voor de stap is de grote vraag die vanuit On’s achterban kwam. “We waren zo geinspireerd door de verbeelding van een kind toen we begonnen aan deze lijn,” aldus Gérald Marolf, head of product bij On, in het persbericht. “De intentie was om een leuke en flexibele schoen te maken die creativiteit door middel van beweging zou stimuleren. We hebben onze performance footwear aangepast, die zich allereerst richt op comfort van top kwaliteit, om schoenen te maken die het mogelijk maken voor jonge bewegers om de groeispurt van af en toe door te komen.”

De kinderschoenen zijn op dit moment al te koop via de website van On en bij geselecteerde retailpartners van het merk wereldwijd. De Cloud Play schoen is speciaal voor vier tot acht-jarigen en de Cloud Sky voor acht- tot vijftien-jarigen. De eerste schoen heeft een retailprijs van 109,95 euro en die voor pre-tieners 119,95 euro.