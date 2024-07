Spring/Summer 2025: de opkomst van plateau sandalen

Plateau schoenen zijn de afgelopen jaren weer helemaal terug in het modebeeld. Stijlen als de Dr Martens platform en dikke Converse sneakers hebben een groot invloed gehad op de hedendaagse street style. Met zijn wortels in de punk, rebelse mode en subculturele bewegingen hebben de plateauschoenen een rijke geschiedenis die aansluit bij een filosofie van uitdagen en opvallen.

De plateauschoen in de zeitgeist

Oorspronkelijk prominent aanwezig in het discotijdperk van de jaren '70, maakte de platformschoen een krachtige comeback in de late jaren '80 en vroege jaren '90. Deze schoenen waren niet alleen een fashion statement maar ook een vorm van expressie die nauw verbonden was met de popcultuur en muziek van die tijd. Bands en popiconen droegen platform schoenen als onderdeel van hun extravagante outfits, wat bijdroeg aan de algehele glamour en baanbrekende mode die kenmerkend is voor dit tijdperk. Popgroep de Spice Girls verstevigden de plaats van de plateauschoenen binnen de mainstream cultuur.

Na enkele decennia van fluctuerende populariteit zijn de platform schoenen weer helemaal terug in variërende stijlen en vormen. Naast de razend populaire Adidas Gazelle plateaus en Buffalo sneakers, experimenteren meer merken met de toevoeging van een plateau aan hun collectie. Freedom Moses, het kleurrijke en duurzame footwear merk, introduceert met hun nieuwe 'high model' platform sandalen een moderne twist op hun klassieke designs.

Credits: Freedom Moses

Kleurrijk, footwear life-stijl merk Freedom Moses

Sarah Gurt, het brein achter Freedom Moses, heeft de nieuwe collectie 2025 vormgegeven met een duidelijke visie op comfort en stijl. De dikke, opvallende zolen zijn niet het enige kenmerk van deze sandaal, maar ook door hun levendige kleurenpalet en intrigerende patronen vallen ze op.

FashionUnited zocht contact op met Bart Horemans, eigenaar van Chill Labels ( distributeur van Freedom Moses), om verder te informeren over de SS25 collectie.

SS25 bevat invloeden uit de Japanse cultuur, zoals te zien is in het gebruik van Primo patronen met Japanse tekens, wat een subtiele hint geeft naar de oosterse esthetiek van minimalisme en verfijning. De Japanse invloed speelt in de hele collectie, aangezien de platformschoen oorspronkelijk is ontstaan in oud Japan.

Bovendien streeft Freedom Moses ernaar om ‘happiness’, positiviteit en kleur te brengen in het dagelijks leven. Ieder seizoen bieden ze een scala aan krachtige kleuren aan met hun lage modellen, bedoeld om een gevoel van vreugde en levendigheid te wekken. Nieuw voor 2025 zijn onder andere 'Lila’, ‘Fuchsia’ en “Electric Blue''.

Credits: Freedom Moses

Ook sluit Freedom Moses zich aan bij de vraag voor metallic en animal print, met kleur ‘Copper’ en diverse prints in ‘Wildcat’ motief, voor de gedurfde en uitgesproken consument. Deze kleuren zijn niet alleen een reactie op de vraag naar optimisme maar vieren ook de veerkracht en diversiteit van hun dragers.

Voor inkoop van de collectie, staat Chill Labels met Freedom Moses SS25 op 7-8 juli op de Modefabriek.

Credits: Freedom Moses

Ode aan het verleden en de toekomst

De nieuwe platform sandalen van Freedom Moses zijn niet alleen een ode aan het verleden maar ook een blik op de toekomst van mode. Met een brede doelgroep voor ogen - van jongeren tot de iets oudere generaties die jong van geest zijn - biedt Freedom Moses een product dat zowel modieus als functioneel is. Het is een stijlstatement dat past bij een verscheidenheid aan gelegenheden, van casual dagelijks gebruik tot het festivalseizoen. Bovendien geuren de sandalen naar melk en honing, zijn afwasbaar en 100% recycleerbaar.

De brede scala aan sandalen in variërende kleuren en stijlen van Freedom Moses zijn reeds enthousiast ontvangen in de industrie. Ze beloven niet alleen een voortzetting van een rijke modetraditie te zijn, maar ook een bron van inspiratie en vreugde voor velen.