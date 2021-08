Spring|summer ’22 collectie van marlies|dekkers geïnspireerd door Moeder Aarde

Voor de spring|summer'22 collectie keert marlies|dekkers terug naar de baarmoeder van Moeder Aarde, om al haar prachtige creaties te eren en het wonder van het leven te vieren. Moeder Aarde creëerde eerst zichzelf, in de manifestatie van een formidabele Griekse Godin – letterlijk de eerste self-made woman! – waarna ze de aarde en al haar wilde schoonheid baarde. Ze was de ultieme bron van rauwe, moederlijke kracht en werd aanbeden in grotten en bij bronnen waar haar levengevend water vloeide als melk uit borsten of menstruatiebloed. De Grieken noemden haar Gaia: degene waaruit we zijn geboren en waardoor we worden gevoed, en degene waar we naar terugkeren als we sterven. De original Big Mama.

Voor dit spring|summer seizoen ontwierp Marlies een Couture collectie, Style collectie en een badmode collectie. Met een thema als Moeder Aarde en de huidige tijd waarin we leven, vinden we het essentieel om te kijken naar duurzamere manieren om onze collectie te produceren. Zo hebben we voor onze Couture collectie gerecyclede polyamide gebruikt en deze digitaal geprint. Digitaal textiel bedrukken bespaart 40-50 liter water per meter, waardoor de Gaia collectie een traktatie is voor zowel je rondingen als je geweten!

Marlies haar oog voor detail is terug te vinden in alle collecties. Elke lingerie collectie bevat unieke details, van onze in-house ontworpen ornamenten tot de geweven uitspraken op de schouderbandjes en bindings. Ook onze kenmerkende straps, geliefd sinds de eerste keer dat Marlies deze in haar ontwerpen gebruikte, zijn terug te vinden in de collecties. Onze spring|summer'22 badmode collectie is een van onze meest uitgebreide zwemcollecties aller tijden, met meer pasvormen voor elk lichaamstype. Marlies heeft haar bestverkopende collecties voor dit seizoen opnieuw ontworpen: Cache Coeur, Panthera en Star Coral. De meeste collecties hebben een slip met hoge taille, omdat we zien dat deze vorm erg populair is bij vrouwen op het strand en dat vrouwen zich er comfortabel in voelen. Net als voor de lingerie hebben we gekeken naar duurzamere manieren om de badmode te produceren, en ons productieteam is erin geslaagd om de collectie waar mogelijk zo duurzaam mogelijk te maken, van het gebruiken van gerecycled garen tot digitaal printen.