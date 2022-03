SS22-collectie ZENGGI is makkelijk, luchtig en veelzijdig

Het laatste deel van de SS22-collectie van het Amsterdamse modelabel ZENGGI bestaat uit twee drops. De eerste, die in maart gelanceerd wordt, vindt zijn inspiratie in de natuur. Of, zoals designer Karen Kämena het uitlegt: “Ik heb geprobeerd te vangen hoe in het prille voorjaar wind, licht, aarde en lucht zich tot elkaar verhouden”. Dit resulteert in een sferische voorjaarscollectie vol beweging, met frisse stoffen die licht en luchtig voelen op de huid en soepel en vloeiend vallen.

Easy casual vs. Tailored, drop 3, levering maart

Een deel van drop 3 is ‘easy casual’ te noemen, met katoenen poplin en techno silk als meest gebruikte stoffen. Het kleurenpalet reflecteert de natuur, met een zachte blauw, groen, zand en aarde tinten. Verwacht minimalistische kaftan- en artist blouse-vormen; ruimvallend, luxe en makkelijk te dragen dankzij strategisch geplaatste plooien en rimpels. Tegenover de easy casual items staan de meer tailored designs in linnen lyocell cotton, om de collectie in balans te brengen. De print is een direct gebaar van een kwast op schone stof (gewassen poplin). Lichte pullovers, al dan niet sleeveless, en verfijnd gebreide t-shirts in een mix met organic cotton geven de collectie breedte en veelzijdigheid. Zoals we gewend zijn van ZENGGI hebben de ontwerpen mooie, verfijnde details.

ZENGGI, dames collectie SS22, eigendom van het merk.

Zomer in kleur en vorm, drop 4, levering april

Voor de volgende drop is het kleurenpallet meer zomers, geïnspireerd op het directe zonlicht van het seizoen. Fel oranjerood, citroengeel en een warme kerrie kleur worden ondersteund door zwart en wit; kleuren die goed matchen met een zongebruinde huid. De print is geïnspireerd op bloemen in bloei. De gebruikte stoffen zijn katoenen poplin en kantoenen voile. In deze drop vind je onder andere een blouse jurk en een strokenjurk met onregelmatige inzetten en kaftanachtige jurken. Allemaal hebben ze zakken en geven ze volume, maar elk in een ander silhouet. Naast de jurkjes vind je een artist blouse, shorts en een jumpsuit die hetzelfde all-day gemak biedt. Singlets in supima cotton in elke kleur van de collectie maken de look compleet.

De SS22 Drop 3 en 4 ZENGGI collectie wordt in maart en april 2022 geleverd en is perfect om meteen te dragen. Meer info: www.ZENGGI.com

