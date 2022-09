SS23: Dit is Riccardo Tisci's laatste Burberry collectie

De lente/zomercollectie 2023 van Burberry maakte maandag in Londen zijn grote entree nadat de show tijdens London Fashion Week was uitgesteld uit respect voor koningin Elizabeth II en de koninklijke familie. Maar niet alleen het Britse modehuis beleefde een bijzonder moment; dit gold ook voor ontwerper Riccardo Tisci. Na bijna vijf jaar bij het modehuis toonde hij zijn laatste collectie voor Burberry. Hij draagt de creatieve leiding over aan Daniel Lee.

Oorspronkelijk zou de show plaatsvinden op het iconische Trafalgar Square, maar Burberry verplaatste de show naar binnen en nam supermodellen Naomi Campbell, Erin O'Connor, Karen Elson, Bella Hadid en Irina Shayk mee om de sensuele, door het strand geïnspireerde collectie te tonen. De catwalk was niet alleen overladen met sterren, beroemdheden als Kanye West, Gillian Anderson, Simone Ashley, Stormzy en Erykah Badu keken ook toe vanaf de eerste rij.

De collectie zelf bood een nieuwe sensualiteit die het ‘lichaamsbewustzijn’ verkende met doorschijnende slip jurken, door lingerie geïnspireerde topjes en uitgesneden zwemkleding, waarvan sommige items ook als avondkleding werden gebruikt.

Beeld: Burberry SS23

Tisci zei dat de SS23-collectie was geïnspireerd door het Britse strandleven en op de ‘spanning tussen aan- en uitkleden, onthullen en beschermen, ondergoed en bovenkleding’, als onderdeel van zijn voortdurende zoektocht naar een nieuw modern DNA voor Burberry. "In de zomer is het strand in het Verenigd Koninkrijk een plek waar democratie en een gemeenschapsgevoel samenkomen. Het is de plek waar mensen uit alle culturen kunnen samenkomen om te genieten van simpele dingen", aldus Tisci in een verklaring. "Ik wilde die ideologie, die emotie vertalen naar een collectie. Ik wilde deze realiteit, en dit gevoel van saamhorigheid en vreugde uitdrukken."

Beeld: Burberry SS23

Burberry ready-to-wear SS23

Dit was geen collectie geïnspireerd door de schoonheid van de Britse kust, zoals de kliffen, het zand of de schelpen, maar eerder door het samenkomen van verschillende mensen en het strand zelf, waarbij Tisci eraan toevoegde dat hij het strand ziet als een "plaats van gemeenschap en bevrijding".

Dit gevoel van vrijheid en het omarmen van het eigen lichaam kwam duidelijk naar voren in de hele collectie, met outerwear en items die geïnspireerd zijn door ondergoed, zwemkleding en lingerie, allemaal als eerbetoon aan het onvoorspelbare Britse weer.

Beeld: Burberry SS23

Statement looks bestonden onder andere uit: zwemkleding die geïntegreerd was in vloerlange jurken, met ingebouwde bodysuits die benadrukt werden door uitsnijdingen rond de taille, het kruis en de heupen. Over andere jurken werd glinsterende zwemkleding gedragen en sommige looks bevatten uitsnijdingen die kleine bikinitopjes onthulden. Zwemkleding met Burberry's beroemde ruit werd ook gedragen over jumpsuits bedrukt met monogrammen.

Voor mannen lag de nadruk voor SS23 op streetwear: pakken werden gespot naast wijde casual broeken, sweatshirts en T-shirts, en stoere geruite jasjes werden gecombineerd met kant en tule. Bij de vrouwen werd gebleekt denim verwerkt in rokken en jasjes met een hoge taille.

Beeld: Burberry SS23

Beeld: Burberry SS23

Tisci voegde ook speelse accenten toe aan de collectie in de vorm van gewatteerde en met lovertjes versierde opblaasbare zakken op de armen, waar je op lijkt te kunnen drijven. Deze worden gecontrastreerd met de slanke silhouetten. Hij voegde ook ‘padded’ armbanden en oversized strikken toe aan een reeks elegante fluwelen avondjurken. Het Britse strandgevoel werd gecompleteerd door geraffineerde hoeden van kant, leer en transparant duurzaam PVC, zwembrillen met kristallen die als sieraden dienen en oorbellen met haai-elementen.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.

Beeld: Burberry SS23