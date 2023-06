SS24 kinderkledingmerk Le Chic en Le Garçon Chic

Het is elke dag een feestje, is het motto van het kinderkledingmerk Le Chic. De collecties van Le Chic, waaronder de Le Chic en Le Garçon Chic, zijn verkrijgbaar in de maten 98-164. Maar het begint zelfs al bij de allerkleinsten, want de Le Chic collectie is vanaf 6 maanden. Dus of je nu een klein prinsesje hebt of een stoere bink, Le Chic heeft de perfecte outfit voor elke gelegenheid.

Wat maakt het merk zo bijzonder? Het antwoord zit in de details. De collecties zijn altijd feestelijk, gemaakt met een hoge kwaliteitsstandaard en hebben duidelijke kleurenthema's. Luxe details, bijzondere vormen en unieke kunstwerken zorgen ervoor dat de outfits van Le Chic en Le Garçon Chic altijd dat beetje extra magie hebben. De kleding is klassiek, feestelijk en goed te combineren, gemaakt met een hoge kwaliteitsstandaard in mooie en comfortabele stoffen. Maar er is meer dan alleen stijl bij Le Chic en Le Garçon Chic. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Ze geloven dat luxe en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan. Het merk maakt gebruik van gerecyclede materialen, zoals gerecycled polyester voor hun jassen collecties. Dit hoogwaardige gesponnen garen wordt vervaardigd uit post-consumer producten en voldoet aan de hoge kwaliteitsnormen van het merk.

Credits: Beeld: Le Chic, eigendom van het merk.

Duurzaamheid en transparantie

Als merk neemt het ook haar verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een betere toekomst voor onze kinderen. Ze worden hierin ondersteund door de Jolo Fashion Group, waar Le Chic en Le Garçon Chic deel van uitmaken. Het merk streeft ernaar om zo veel mogelijk biologisch katoen en gerecycled polyester te gebruiken in hun kledingproductie. Ze willen hun voetafdruk verkleinen en ervoor zorgen dat de kinderen van vandaag en morgen kunnen genieten van een betere wereld.

Maar duurzaamheid is niet alleen beperkt tot materialen. Het merk stelt ook minimumvereisten aan de productielocaties waarmee ze samenwerken. Transparantie staat voorop, ze willen weten waar hun kleding wordt geproduceerd. In de fabrieken waar ze de kleding laten maken, is een veilige werkplek van essentieel belang. Werknemers worden beschermd en verdienen een eerlijk loon. Het merk neemt haar verantwoordelijkheid serieus en zorgt ervoor dat de hele productieketen ethisch verloopt.

Stap in de wereld van Le Chic en Le Garçon Chic en ontdek de betovering die elk stuk kleding met zich meebrengt. Van schitterende jurken tot trendy jassen en comfortabele tops, elk item is zorgvuldig ontworpen met oog voor detail en vakmanschap. En het beste van alles? Je kunt er zeker van zijn dat elke aankoop bijdraagt aan een groenere en eerlijkere wereld.

Credits: Beeld: Le Garçon Chic, eigendom van het merk.

Voor de beelden van de SS24 collectie neem contact op met Michael de Bont: [email protected] Of maak een afspraak in de showroom.