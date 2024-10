SS25-trends uit Barcelona: Van transparantie tot volume

Met haar vooruitstrevende karakter en positie als belangrijke speler in de Spaanse mode trekt de 080 Barcelona Fashion zowel opkomende als gevestigde talenten aan, en heeft zij de basis gelegd voor het SS25-seizoen vanuit de Catalaanse hoofdstad. Bij het analyseren van de gepresenteerde collecties, ontstaat er een samenhangend verhaal waarin de verkenning van texturen, innovatieve silhouetten en het gedurfde spel met volumes als sleutelpunten naar voren komen.

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste trends van deze editie.

Transparantie

Een van de meest opvallende trends in deze collecties is het gebruik van transparantie. Lichte materialen zoals organza en tule omhullen het lichaam met een aura van etherische sensualiteit.

(Van links naar rechts) Reparto en Habey Club. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Carlota Barrera. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Het gaat hier niet om expliciete naaktheid, maar om een subtiele en delicate onthulling, waarbij de fragiliteit van de stoffen contrasteert met het zelfvertrouwen dat het kledingstuk uitstraalt. Stoffen zoals chiffon of zijde voegen een vrouwelijke toets toe die deze trend definieert.

In het midden, Reparto, en aan de zijkanten Lebor Gabala. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Soms worden deze transparante kledingstukken elegant gecombineerd met stuggere items, zoals oversized jassen, die een interessante visuele narratief creëren en zorgen voor een moeiteloze elegantie.

Links Lola Casademunt by Maite. Midden en rechts Inma Linares. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

De beige jurk

Dit seizoen geeft de iconische little black dress haar vooraanstaande plek op aan de beige jurk. Deze nieuwe basis van de garderobe voor het seizoen wordt gepresenteerd als een veelzijdige keuze, geschikt voor zowel formele als informele gelegenheden.

(Van links naar rechts) Merino, Alseda en Reparto. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

De neutrale tint maakt eindeloze combinaties mogelijk, waardoor de look eenvoudig getransformeerd kan worden met accessoires, variërend van opvallende sieraden tot sportieve schoenen voor dagelijks gebruik. Sommige ontwerpen gaan all-in met gedurfde statements.

Inma Linares. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Pinstripe pak

De invloed van mannelijk maatwerk was duidelijk voelbaar in deze editie van 080 Barcelona Fashion, met een vloeiende en neutrale benadering van damesmode. In dit kader krijgt de klassieke streepjespak een nieuwe impuls.

Habey Club. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Historisch geassocieerd met de formaliteit van herenkostuums, is deze trend opnieuw geïnterpreteerd met een eigentijdse visie, waarin gestructureerde blazers, wijde broeken en oversized overhemden een moderne en gedurfde uitstraling aannemen. Het krijtstreep-motief, ontdaan van zijn traditionele stijfheid, wordt gecombineerd met nieuwe silhouetten die frisheid en dynamiek brengen.

The Label Edition. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Dramatische riemen

Dramatische riemen hebben een prominente plaats op de catwalk opgeëist, waarbij ze elk ensemble naar een hoger niveau tillen met hun overdreven formaat en opvallende gespen. Deze accessoires zijn een contrasterend element geworden, ze accentueren de taille en voegen karakter toe aan de vloeiendere kledingstukken.

Habey Club. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

(Van links naar rechts) Outsiders Division, Lola Casademunt by Maite, Escorpion. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Ambacht

Van industriële ontwerpen tot meer ambachtelijke voorstellen, de riemen hebben hun plaats veroverd op de Barcelonese catwalk als het ultieme statement-accessoire voor elke look.

Ambacht speelde ook een belangrijke rol in de laatste editie van 080 Barcelona Fashion, met trends vertaald in handgemaakte crochet en open weefsels. Mesh-jurken en handgeweven tops spelen met transparantie, waardoor de huid op een delicate manier zichtbaar wordt en een subtiele, eigentijdse elegantie oproepen.

(Van links naar rechts) Lola Casademunt by Maite, Linares. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Ballon rok

De ballon rok heeft zich sterk gehandhaafd als een van de meest populaire kledingstukken op de catwalk, dankzij het kenmerkende ronde volume dat een interessante combinatie van drama en elegantie creëert. De heropleving van deze silhouet maakt deel uit van een bredere trend die experimenteert met volume en overdreven vormen. Dit zien we niet alleen in rokken, maar ook in jurken, mouwen en andere kledingstukken die een architectonische constructie van het lichaam benadrukken.

(Van links naar rechts) The Label Edition, Reparto en Zoe. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

The Label Edition. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

(Van links naar rechts) Gau en Zoe. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited ES. Vertaling en bewerking door Caitlyn Terra.