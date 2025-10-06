SS26-Streetstyle: Roodkapje, rugbyspelers en charmante details

Het duurt nog even voordat de trends van de huidige Fashion Weeks voor SS26 echt vorm krijgen, maar dat is geen reden om de modesteden uit het oog te verliezen. Terwijl ontwerpers in Parijs, Milaan, Londen en New York hun zomercollecties presenteren, bieden de gasten van de shows al een boeiend voorproefje van hoe trends in het dagelijks leven worden toegepast.

Van de das die weer serieus wordt genomen en zachte karameltexturen tot sprankelende pailletten voor overdag: de straten zijn een podium voor volume, sportiviteit en speelse details. SS26 bewijst opnieuw dat trends zich niet beperken tot de catwalk.

FashionUnited zet de streetstyle-trends voor SS26 op een rij.

De das wordt serieus

Wat ooit een symbool was van autoriteit, bureaucratie en saaie bestuurskamers, beleeft in het voorjaar/zomer 2026 een revival. Dit keer echter zonder de experimentele uitspattingen van voorgaande seizoenen. De das wordt weer serieus genomen.

Streetstyle SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Waar de das de afgelopen jaren nog dienstdeed als haarband, riem of zelfs als top, zien we hem nu weer op zijn oorspronkelijke plek: om de hals, onder een klassieke overhemdkraag, strak geknoopt. Dit betekent echter geen terugkeer naar een strikte zakelijke modus. De look blijft ontspannen dankzij losvallende herenoverhemden, licht verwassen jeans, oversized spijkerjacks of suède jacks in collegestijl.

Karameltexturen

Qua kleur domineren vooral karameltinten de straten van Parijs, Milaan, New York en Londen. Deze warme bruin- en beigetinten zien we veel in imitaties van bont en suède. Ze zijn het perfecte antwoord op de wisselvallige temperaturen van het seizoen.

Streetstyle SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Het palet omvat volumineuze jassen van imitatiebont, boterzacht suède en gestructureerde oversized silhouetten. Dit geeft de trend een zachte warmte en tegelijkertijd een nonchalante elegantie.

Argyle-club

Ook de argyle-ruit maakt een comeback. Niet als een nostalgisch golfclub-patroon, maar als een stijlvol statement. Voor SS26 zien we het klassieke ontwerp veelvuldig in het straatbeeld, bijvoorbeeld op schouders, rokken en co-ord sets.

Streetstyle SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Het patroon krijgt vaak een eigenzinnige interpretatie, zoals een asymmetrische snit of een bewuste stijlbreuk. Een grofgebreide trui met een diepe V-hals brengt de ruit op een moderne manier naar de straat. De combinatie met een losvallende rok geeft de look lichtheid en beweging. Een fijngebreide set waarbij het patroon diagonaal over het lichaam loopt, is ook bijzonder interessant.

Vorm boven functie

Naast klassieke stoffen en patronen is er een andere, bijna sculpturale trend zichtbaar. Kleding die het lichaam niet omhult, maar het een nieuwe vorm geeft. Niet functionaliteit, maar het silhouet staat centraal: volumineus, opgeblazen, bijna als een draagbaar kunstwerk.

Streetstyle SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De looks doen denken aan wolkenformaties, stapels kussens of ballonsculpturen. Gedrapeerde satijnen rokken vormen volumineuze bubbels, jurken zijn voorzien van meerlaagse vullingen en weelderige volumestructuren laten mode en sculptuur samensmelten.

Charmante details

Streetstyle is al lang niet meer alleen een podium voor mode, maar ook voor de kleine, charmante details uit het dagelijks leven. Neem de oversized “I heart Milano”-mok, die bijna een liefdesbrief aan de stad is en tegelijkertijd een speelse twist aan de outfit geeft. Of de koekjesverpakking van Moschino, die is omgetoverd tot een tas.

Streetstyle SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Natuurlijk mag ook de alom bekende koffiebeker-to-go niet ontbreken. Deze wordt zo vanzelfsprekend in de looks geïntegreerd dat hij veel meer is dan alleen een cafeïneleverancier.

Rugby-polo reloaded

Bijna geen enkel kledingstuk belichaamt sportiviteit en preppy-chic zozeer als de gestreepte polo. Toch krijgt hij in SS26 een update die hem van het rugbyveld rechtstreeks naar de straten van de modesteden katapulteert.

Streetstyle SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Brede blokstrepen in zwart-wit of marineblauw domineren. Klassiek, maar gecombineerd met nieuwe stylingideeën. Als minijurk met een tule rok, nonchalant in een grijze plooishort gestoken of samen met een elegante pantalonshort en colbert. De rugby-polo toont zijn veelzijdigheid en bewijst dat hij veel meer is dan een sportieve basis. Stoere veterlaarzen of Mary-Janes met kanten sokken geven het mannelijk ogende streeppatroon bovendien een verrassend speelse touch.

Ladies in Red

Naast karamel, ruiten en dassen is er nog een onmiskenbare trend: de kracht van de kleur rood.

Streetstyle SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een strak gesneden pak in signaalrood oogt bijna sculpturaal. Een andere look doet denken aan het sprookje van Roodkapje: een rode cape met capuchon, gecombineerd met een panty met patroon, loafers en een viervoeter als accessoire. Een sportief-elegante interpretatie van de kleur zien we in de vorm van een mouwloze top op een wijd uitgesneden broek, geaccentueerd door operahandschoenen van leer en een oversized franjestas.

Pailletten voor overdag

Ook glitter mag niet ontbreken in de streetstyle van SS26. Niet in de klassieke avondvorm, maar opnieuw uitgevonden voor overdag. Pailletten, lange tijd voorbehouden aan cocktailjurken of rode loper-looks, worden nu zelfverzekerd in het stedelijke straatbeeld geïntegreerd.

Streetstyle SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Eén look combineert een kleurrijk gestreepte rok met een glanzende zoom en een sportief Adidas-jack. Een andere look kiest voor een met pailletten bezette midirok onder een utility-jack, gedragen met platte sandalen. Een derde stijl speelt met maximaal contrast: een rok van fonkelende pailletten in pastelgroen, gecombineerd met een geruite wollen jas in een oversized model.