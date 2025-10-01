Staande ovatie voor de eerste damesshow van Jonathan Anderson voor Dior

De Paris Fashion Week veranderde opnieuw in de etalage van de modewereld toen Dior het debuut van Jonathan Anderson als creatief directeur presenteerde. Alle ogen waren gericht op de Jardin des Tuileries, waar traditie en innovatie samenkwamen.

Nog voordat de modeshow begon, konden toeschouwers live op sociale media of op de website van het merk de pasbeurten van verschillende beroemdheden die bij de show aanwezig waren, volgen. Onder hen waren onder andere artiesten en acteurs zoals 070 Shake, Camille Cottin en Jennifer Lawrence, evenals merkambassadeur Mikey Madison. Sommigen van hen droegen looks die, althans visueel, deden denken aan de herencollectie die in juni werd gepresenteerd.

Op de locatie stond een enorme, omgekeerde grijze piramide als decor op de catwalk. De modeshow begon met een mix van archieffoto's van het modehuis, met opnames uit de tijd van Christian Dior tot Gianfranco Ferré, John Galliano en Maria Grazia Chiuri.

Voor lente-zomer 2026 zet Jonathan Anderson voor Dior de minirok in de schijnwerpers

Een van de terugkomende dandy-kragen met strik. Dior SS26 Credits: Launchmetrics/spotlight

De techniek van de rok is gebaseerd op de Delft Dress uit 1948. Dior SS26 Credits: Launchmetrics/spotlight

Jonathan Andersons eerste look voor Dior was een witte jurk die eruitzag als een onbeschreven blad. De minirok stond echter centraal in het seizoen. De collectie presenteerde modellen van canvas en gerafelde denim in verschillende pasvormen. Ze werden gecombineerd met hooggesloten zijden blouses die het bovenlichaam accentueerden, aangevuld met lange jassen en lichte capes.

In de dames ready-to-wear collectie van Anderson zijn er diverse elementen te herkennen die ook te vinden waren in de herencollectie. Zo waren de lange capes hetzelfde maar uitgevoerd in andere kleuren, waren de hoge kragen met strikken tevens uitgevoerd in andere kleuren en materialen maar hoe dan ook herkenbaar. Ook opvallend was de terugkomst van de technieken van de Delft Dress uit 1948. In de herencollectie was dit verwerkt in een bermuda short, bij de dames in een korte rok.

Een van de tassen op de Dior SS26 catwalk. Credits: Launchmetrics Spotlight

Een van de tassen op de Dior SS26 catwalk. Credits: Launchmetrics Spotlight.

Een van de tassen op de Dior SS26 catwalk in trendkleur botergeel. Credits: Launchmetrics Spotlight

Niet te vergeten is ook de hoeveelheid nieuwe accessoires die er waren. Diverse tassen met een subtiele Dior verwijzing, bijvoorbeeld in het hengsel verschenen op de catwalk. Anderson was niet bang om te experimenteren met de tassen wat een nieuw commercieel succes in kan luiden voor Dior. Accessoires zijn een instapmogelijkheid voor nieuwe klanten om zich bij het merk aan te sluiten.

Anderson gaf ook een nieuwe interpretatie aan de iconische ‘New Look’ – een verplichte stap voor elke creatief directeur bij Dior. Daarbij speelde hij met korte en lange volumes en volledig geplooide jurken. De collectie omvatte zelfs modellen waarvan het volume aan de voor- en achterkant deed denken aan hoepelrokken.

Een van de meest in het oog springende materialen is kant, met zijn suggestieve transparantie. Wat kleuren betreft, zijn er veel lichte tinten zoals hemelsblauw en duifgrijs.

De beschrijving zou eindeloos kunnen zijn, zo divers is de collectie. Het past perfect in de ‘ontcijfering van de taal van het huis om deze opnieuw te coderen’, zoals Anderson het noemt (bron: LVMH). Een eerste poging die het publiek bekoort, dat zonder aarzelen opstaat voor een applaus.

Dior SS26 Credits: Dior

Dior SS26 Credits: Dior

Dior SS26 Credits: Launchmetrics/spotlight