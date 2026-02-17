Stabiel groeien in een markt die continu beweegt

Tijdens de afgelopen editie van Modefabriek draaide het niet alleen om trends, maar ook om relevantie. Hoe blijf je als merk sterk in een markt die wordt beïnvloed door veranderend consumentengedrag, grillige weersinvloeden en retailers die steeds strategischer inkopen? Azulae, avec ēlan en ELVINE laten elk vanuit hun eigen signatuur zien dat duurzame groei begint bij een stevig fundament.

Azulae trok de aandacht met vernieuwende fits, verfijnde afwerkingen en hoogwaardige materialen. Het nieuwe Nederlandse dameslabel bouwt haar collecties rond expressive minimalism: tijdloze silhouetten met onverwachte details die subtiliteit en onderscheid samenbrengen. Daarmee vormde het een krachtig contrast met het overwegend Scandinavische beursbeeld. De positieve reacties vanuit retailers bevestigen dat er ruimte is voor merken die relevant blijven door bewust hun eigen koers te varen zonder hun commerciële basis uit het oog te verliezen.

avec ēlan onderstreepte met de FW’26 collectie dat knitwear geen bijzaak is, maar een solide bouwsteen binnen het damessegment. De collectie van het damesmerk overtuigde tijdens Modefabriek met een sterke prijs-kwaliteitverhouding, een uitgebalanceerd kleurbeeld en een hoog mix & match gehalte. In een retail-klimaat waarin assortimentskeuzes bewuster en selectiever worden gemaakt, biedt juist die betrouwbaarheid kansen. Geen vluchtige statements, maar doordachte designs die naadloos aansluiten bij andere merken op de winkelvloer.

Het Scandinavische ELVINE bewees ondertussen dat consistentie loont. Ondanks warmere winters blijft de Zweedse outerwear specialist stevig gepositioneerd bij retailers. Het sterke wolprogramma voor zowel dames als heren, gecombineerd met bestsellers in bestaande en nieuwe kleuren, onderstreept de kracht van een merk dat zich weet aan te passen zonder zijn identiteit te verliezen. Dat ELVINE voor veel winkels een vaste waarde is geworden, zegt niet alleen iets over het product, maar ook over de langdurige samenwerking tussen merk, distributeur en retailer.