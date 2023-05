Stains & Stories en A Tiny Story: Babyface lanceert nieuwe merken om future proof te blijven

Babyface, een van de toonaangevende kledingmerken voor baby's en peuters, heeft het afgelopen jaar het beste jaar gehad in 30 jaar. Maar met het oog op de toekomst heeft het bedrijf zich afgevraagd: hoe houden we Babyface future proof?

Momenteel heeft Babyface twee collecties: Babyface newborn maat 50-74 (inclusief A Tiny Story) en Babyface kindermaat 74-128. Het bedrijf liep echter tegen verschillende uitdagingen aan die ze wilden aanpakken. Zo konden ze de naam Babyface niet gebruiken als logo of op de kleding van de peuter- en kleutercollectie vanwege de grotere maten. Bovendien konden grote klanten hen niet opnemen in de back-to-school campagne vanwege de naam Babyface. Het bedrijf ontving ook meer verzoeken uit verschillende landen om de newborn collectie uit te breiden naar maat 86, maar dat was op dat moment niet mogelijk vanwege overlappende maten en dezelfde naam van de collectie.

Om deze uitdagingen aan te pakken, heeft Babyface samengezeten met marketingbureau Degen & Leideritz en freelance designer Mariëlle Leeuwin. om tot de rebranding te komen om het merk future proof te houden. Hiervoor werden de agenten in elk land betrokken om ervoor te zorgen dat de veranderingen ook lokaal werden geaccepteerd. Na meer dan een jaar van hard werken hebben ze drie nieuwe merken en nieuwe branding voor elk merk ontwikkeld: A Tiny Story (Your first chapter), maat 50-74, Babyface (That smile looks good on you), maat 56-86, en Stains & Stories (Part of the adventure), maat 80-140.

Beeld: Stains & Stories, eigendom van het merk.

A Tiny Story

A Tiny Story biedt zachte en duurzame babykleding die je gemakkelijk kunt combineren. Met de collectie van A Tiny Story begint een baby elke dag in de allermooiste kleding aan zijn eigen verhaal. A Tiny Story biedt zachte en duurzame babykleding van organic cotton.

A Tiny Story was eigenlijk een probeersel dat we voor de Instagram moeder hebben bedacht. Babyface is iets commerciëler, maar we merkten dat iets meer behouden kleuren en wat meer vooruitstrevend ook kon werken, maar dan in een klein pakketje. Dit is zo succesvol geworden dat we zoiets hadden, dat moet ook gewoon een merknaam worden. Leonie van Wijk - sales en brand manager

Het idee achter A Tiny Story was om een ontwapenende, zachte en gemakkelijk te combineren kledinglijn te creëren voor pasgeborenen. De streepjes op het logo van Tiny Story betekenen een klein verhaaltje, Met de collectie van A Tiny Story begint je baby namelijk elke dag in de allermooiste kleertjes aan zijn eigen verhaal.

Stains & Stories

Voor kleuters is er zo veel te doen, te ontdekken én vies te maken. Belangrijk is daarom dat de kwaliteit van de kleding goed is en de kleding heerlijk zit. Zo hoeven ouders zich niet druk te maken en weten ze dat de kleding mooi blijft na de vele wasbeurten. Daarom kwam Babyface met Stains & Stories:

We wilden graag een out-of-the-box naam en hebben een hele dag met het team, een marketingbureau en een freelance stylist gezeten om te brainstormen. We wilden ons hele DNA erbij betrekken en ons niet alleen laten leiden door praktische overwegingen. Aan het einde van de dag kwam Stains & Stories eruit en we waren allemaal gelijk enthousiast. Leonie van Wijk - sales en brand manager

Het knoopje staat voor de oorsprong van het merk: kinderen die op avontuur gaan, vies worden en verhalen meebrengen naar huis. Het knoopje is een gedraaid knoopje en kan ook gezien worden als een plusje of als kompas. Dit staat voor de ontdekkingsreis die kinderen maken en tegelijkertijd de link met kleding en de verbinding met elkaar. De collectie zal iets stoerder zijn dan voorheen, maar nog steeds met de bekende Babyface artworks en all-over prints.

Babyface heeft dus niet stilgezeten en heeft zichzelf opnieuw uitgevonden met Stains & Stories en de rebranding van Babyface en A Tiny Story, terwijl het vasthoudt aan kwaliteit en duurzaamheid. De tekst 'By Babyface' op de hangtags communiceert dit naar de consument. Zodat de consument weet dat de collecties nog steeds uit de koker van Babyface komen. De nieuwe collectie SS24 zal binnenkort beschikbaar zijn en lijkt goed aan te sluiten bij oudere kinderen. Dit zal naar verwachting zowel voor klanten als voor het bedrijf positief uitpakken.

Beeld: Stains & Stories, eigendom van het merk.

Video: Stains & Stories

Lancering

25 maart was er een feestelijke viering ter gelegenheid van de lancering van de nieuwe merken. Dit werd gevierd in een oude graanloods in Naarden, een prachtige, idyllische schuur die perfect paste bij de gezellige en ontspannen sfeer van het evenement. Er waren allerlei heerlijke hapjes en drankjes aanwezig, wat zorgde voor een feestelijke sfeer onder de aanwezigen. De gasten konden rustig genieten van al het lekkers terwijl Leonie uitgebreid de tijd nam om alle vragen te beantwoorden en de collecties te laten zien. Een van de hoogtepunten van de avond was de aanwezigheid van een zeefdruk, waarbij gasten hun favoriete quotes van de merken konden laten bedrukken. Dit zorgde voor een extra persoonlijk tintje aan de avond en maakte het voor iedereen een onvergetelijke ervaring.

Al met al was het een fantastische avond en een geweldige manier om de nieuwe merken te lanceren. We kunnen niet wachten om meer te zien van deze veelbelovende collectie.

Beeld: Stains & Stories, eigendom van het merk.