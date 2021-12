Start-up Swap-Studio ontvangt financiering van Stichting Doen

Circulaire start-up Swap-Studio heeft financiering ontvangen van Stichting Doen, zo blijkt uit een persbericht. Hoe groot de investering is wordt niet gedeeld in het bericht.

Swap-Studio werd acht maanden geleden gelanceerd en heeft als doel klimaatverandering aan te pakken door afval na consumptie te verminderen. Swap-Studio biedt dan ook een peer-to-peer platform aan waar leden tweedehands items kunnen ruilen. Om hierbij te helpen bestaat een gemeenschapsmunt genaamd kudos. Er wordt dus geen geld uitgewisseld tussen de leden, alleen kudos. Op het platform zijn op dit moment al mode, woon- kinderproducten te vinden. De items worden gecontroleerd op kwaliteit door Swap-Studio. Naast consumenten kunnen ook retailers het platform gebruiken. Voor retailers is het een manier om overtollige voorraad weg te zetten zonder het te devalueren.

Swap-Studio is op dit moment in Nederland actief, maar plant een gefaseerde wereldwijde uitrol in 2022. De kapitaalinjectie moet Swap-Studio helpen de operationele activiteiten van het platform te ondersteunen en de uitbreiding te stimuleren.

“Het concept van Swap-Studio is simpel, krachtig en innovatief. Iedereen met een passie voor wonen & mode kan vandaag nog beginnen met ruilen en daarmee zijn steentje bijdragen aan een duurzame samenleving,” aldus Marije Schasfoort, Programma Manager bij Stichting Doen, in het persbericht. “Wij geloven dat Swap-Studio het landschap van de kledingindustrie fundamenteel verandert. Hun passie voor het creëren van een inclusieve en regeneratieve samenleving waarin zowel individuen als merken verantwoordelijkheid nemen voor wat ze bezitten en produceren, sluit perfect aan bij de investeringsdoelen van Doen.”