State of Art Eau de Parfum: Hit the road and explore the great outdoors

State of Art is een gerenommeerd mannenmode merk in Nederland en België. In 1936 gestart als breifabriek in Lichtenvoorde waar uiteindelijk in 1987 State of Art als merk uitrolt. Onze brei-artikelen vormen nog altijd de ruggengraat van onze collectie. Vervolgens is State of Art uitgegroeid tot een sterk merk dat uitgesproken en kwalitatieve artikelen maakt in elke artikelgroep. Van overhemden tot denims, van blazers tot bermuda’s, van jassen tot overshirts. Naast kleding bieden wij ook accessoires aan. Denk bijvoorbeeld aan tassen van hoogwaardig leer, riemen, mutsen en sjaals. Om het totaalplaatje van onze klant volledig te maken ontbrak er een onzichtbaar kledingstuk: ons eigen parfum. Het ultieme cadeau voor de feestdagen.

State of Art x Kristof Lefebre (Miglot)

State of Art staat voor vakmanschap. Je vindt het terug in onze kleding, onze uitingen, onze samenwerkingen, en dus ook in ons parfum. We gingen op zoek naar een echt vakman (of -vrouw) in Nederland of België die ons kon helpen onze eigen geur te realiseren. Al snel kwamen we uit bij Kristof Lefebre van Miglot. Een parfumier die het parfum volledig met de hand maakt, dat noemen wij vakmanschap.

Onze opdracht aan Miglot was om ons merk samen te vatten in een geur. State of Art staat bekend om de roadtrips die een rode draad vormen in de campagnes. Op pad in een Classic Porsche om de meest indrukwekkende natuur te ontdekken. Je zou kunnen zeggen dat de reis hierin belangrijker is dan de eindbestemming. “Get behind the wheel of your Porsche, turn up the radio, and let our State of Art Eau de Parfum take you on an unforgettable journey. With each passing mile, you’ll feel a sense of empowerment wash over you, as the scent of our fragrance lingers in the air. It’s the perfect accompaniment to any adventure, and it’s sure to leave a lasting impression wherever you go”.

De geur van avontuur en passie

Het gevoel van passie, vrijheid en avontuur, dat is wat terugkomt in dit parfum. Dit vertaalt zich onder andere in basisnoten van hout en patchoeli aangevuld met aroma’s van zwarte peper en salie voor een diepe, rijke, mannelijke geur. De topnoten van sinaasappel en kardemom geven de geur een uitbarsting van energie, perfect voor het begin van elk avontuur.

Bij de ontwikkeling van het parfum is uitsluitend gebruikt gemaakt van pure materialen. Met een concentratie van 18% blijft de geur zeer lang en erg goed hangen. De geur begint fris en na verloop van tijd wordt de geur wat zwaarder en mannelijker door de hart- en basisnoten.

De geur: Basisnoten: Cederhout, vetiver, patchouli, amber en tabaktoetsen

Hartnoten: Zwarte peper, salie, mate, geranium, incense (wierook)

Topnoten: Sweet orange, angelica, cardemom, elemi

Credits: State of Art

Verkoopsinfo

State of Art Eau de Parfum 50 ml is verkrijgbaar vanaf 69,95 euro en in alle State of Art stores in Nederland en België en via de website.