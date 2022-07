State of Art presenteert zomer 2023 collectie op Internationale beurs Premium Berlijn

Op 7, 8 en 9 juli vindt Premium in Berlijn plaats. Na twee jaren van afwezigheid van beurzen is er een sterke behoefte bij inkopers om zich te oriënteren op een internationaal platform om de ontwikkeling van merken te zien. Met ruim 500 merken die de nieuwste zomer 2023 collectie presenteren is Premium de sterkste Noord Europese beurs. Alle grote namen waaronder State of Art zijn aanwezig, het beloven dagen vol inspiratie en inventiviteit te worden.

Jort Jeursen (Sales Director) geeft aan dat onderdeel van de strategie van State of Art is om te internationaliseren waarbij de focus op de Duitstalige landen ligt. Om deze strategie te ondersteunen kiest State of Art ervoor om de zomer 2023 collectie te presenteren op een stand op Premium Berlijn.

State of Art, SS23, eigendom van het merk.

De nieuwe State of Art zomer 2023 collectie kenmerkt zich door 6 sterk gecoördineerde kleurthema’s. Binnen deze kleurthema’s is er gefocust op een balans tussen basic en fashion items binnen de verschillende productgroepen. Zo zien we in de productgroep shirts nieuwe type prints maar ook een breder aanbod in strepen en uni’s. Polo’s in nieuwe kwaliteiten en verassende dessins en ook in de productgroep shorts is er gekozen voor nieuwe stoffen als seersucker en katoen/linnen blends. Een verbreding van de categorie jassen waarbij gekozen is voor light weight parka’s en commerciële bomber varianten. De groep knitwear bestaat onder andere uit innovatieve strepen in melange garens en de sweat en t-shirt collectie is sterk uitgebreid waardoor een actueel beeld kan worden neergezet.

Voor zomer 2023 is de diversiteit van de broeken collectie van State of Art sterk doorontwikkeld. Zo bestaat er een uitgebreid pakket jeans in twee pasvormen maar ook de chino is in diverse kleuren en kwaliteiten aanwezig. Het nieuwe broekenpakket wordt uiteraard gepresenteerd op Premium in Berlijn.

Naast de reguliere State of Art collectie wordt er vanaf zomer 2023 gestart met een unieke race collectie. Deze race collectie past perfect bij de sterke heritage van State of Art en kenmerkt zich door een comfortabele casual look. Op Premium in Berlijn wordt deze race collectie voor het eerst gepresenteerd middels een spectaculaire digitale presentatie. De stand van State of Art staat in Messe Berlin in Messehalle 8 en het standnummer is B34. Het adres van de Premium is Messedamm – 14055 Berlijn. Het team van State of Art nodigt u graag uit op de stand voor een presentatie van de nieuwe zomer 2023 collectie.

State of Art – Driven by Craft.

