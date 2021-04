Steeds meer aandacht voor duurzame waardeketen in Nederlandse en Italiaanse mode- en textielsector

Als het om Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaat, vullen Nederland en Italië elkaar aan. Zeker op het gebied van fashion en textiel. Om de band tussen beide landen te versterken worden geregeld online events georganiseerd. Zoals het webinar ‘Responsible Business Conduct in The Netherlands and Italy – Shared Experiences in Textile & Fashion’, dat donderdag 25 maart plaatsvond. Tijdens het webinar vertelden drie spraakmakende fashion ondernemers uit Nederland en Italië over hun duurzame (en bijzondere) manier van ondernemen.

Prato

De Italiaanse regio Prato in Toscane kent een ecologische en duurzame textieltraditie. Het recyclen van kleding mag dan trending zijn, in Prato wordt het al eeuwenlang gedaan. Prato staat dan ook wereldwijd bekend als dé hoofdstad van textielrecycling. De regio heeft vooral naam gemaakt met de terugwinning van wol. Door de recycling van wol komen miljoenen kilo’s aan kledingafval niet in het milieu terecht. Bovendien hoeven de gerecyclede materialen, omdat de kleding op kleur wordt gesorteerd, niet geverfd te worden. Dat is goed nieuws, want het verven van textiel is verreweg het meest vervuilende en waterverspillende onderdeel uit de mode- en textielketen.

Nova Fides

Eén van de bedrijven in Prato dat baanbrekend bezig is op het gebied van sustainability is Nova Fides. Dit familiebedrijf verwerkt, onder andere, oude kleding van wol en kasjmier tot nieuwe stoffen. De oude kleding wordt gerecycled tot nieuwe vezels waar nieuwe garens van worden gemaakt. Van de garens worden vervolgens nieuwe textielstoffen geweven. De stoffen van Nova Fides worden door grote en kleine modemerken in de hele wereld gebruikt, van Zara en H&M tot Gap en Tommy Hilfiger.

Listen to your clothes

“We wilden onze klanten, maar ook de eindconsumenten, graag vertellen hoe duurzaam onze kleding is”, vertelt co-owner Claudio Calabresi in het webinar. “Maar hoe? We hebben de lockdown aangegrepen om nieuwe manieren te vinden om de boodschap over te brengen. Zo is het idee ontstaan om de kleding te laten praten. Onder het mom van ‘Listen to your clothes’, hebben we informatieve, en tegelijk grappige podcasts gemaakt die via een QR-code op het label kunnen worden beluisterd. In één van de podcasts hoor je bijvoorbeeld het volgende: ‘Hi, I’m your coat. Thanks for choosing me! You make the world a better place. Ik ben namelijk een kledingstuk van gerecycled materiaal. Ik ben eco-friendly geproduceerd, waardoor heel veel water, chemische middelen en elektriciteit kon worden bespaard…”

La Lana Moretta

De podcasts waren een groot succes. Dat zette de mensen van Nova Fides aan het denken. Wat konden ze nog meer doen? “De volgende stap was het maken van een video die het ‘levensverhaal’ van een rode sweater laat zien”, vertelt Calabresi. “Weer kregen we superleuke reacties. Dat smaakte naar meer! We ontdekten dat de wol van sommige schapen wordt weggegooid, omdat het niet de juiste lichte kleur heeft. Daar is onze nieuwe lijn ‘La Lana Moretta’ uit voortgekomen. We gebruiken afgekeurde wol om nieuwe jassen van te maken. Juist omdat de wol niet wordt geverfd, krijgt ieder kledingstuk zijn eigen unieke kleur en karakter. De podcasts over La Lana Morettea eindigen dan ook met de zin ‘And they all lived happy and sustainable ever after…”

Doorbraak

Het laatste pièce de résistance van Nova Fides is: stoffen gemaakt van de wol van yaks, kamelen en alpaca’s: wol die anders weggegooid zou worden. Ook hier geldt dat alle kledingstukken uniek en prachtig van kleur zijn. Calabresi: “Voor Nova Fides - en hopelijk voor de gehele kledingindustrie - is dit een enorme doorbraak. Wij zijn in ieder geval razend enthousiast.” Meer info: www.novafides.it

Unravelau

Unravelau is het bedrijf van de Nederlandse modeontwerpster Laura Meijering. Unravelau staat voor het ontrafelen van de vervuilende en mensonterende praktijken in de mode-industrie. Meijering: “Dat ontrafelen doe ik enerzijds door high-end fashion te ontwerpen die honderd procent sustainable is. En anderzijds door mensen bewust te maken van wat er in de mode-industrie aan de hand is.”

The True Cost

Na het kijken van de documentaire “The True Cost” over de verwoestende invloed van fast fashion besloot Meijering het roer om te gooien. “Als ontwerpster voelde ik me dubbel verantwoordelijk”, vertelt ze tijdens het webinar. “Niet alleen als ontwerpster, maar ook als consument. Want ook ik vond het heerlijk om de stad in te gaan en kleding te shoppen. Maar na het kijken van de documentaire dacht ik: ik ga daar niet meer aan meedoen. En ik ga ook niet wachten op de oplossing, ik ga het gewoon zelf doen. Dat was het begin van Unravelau.”

Upcycling

Voor haar ontwerpen gebruikt Meijering uitsluitend biologisch afbreekbare materialen én tweedehands kleding. “Alleen al in de stad Almere, waar ik woon, wordt jaarlijks twee miljoen kilo aan kleding weggegooid. Ik upcycle een deel van deze kleding tot unieke, nieuwe kledingstukken. Die verkoop ik in mijn atelier en via mijn webshop. Bij de biologisch afbreekbare stoffen gebruik ik zero waste technieken. Ik puzzel en her-ontwerp net zolang tot ik het maximale uit een lap stof kan halen. Zelfs de kleinste reststukjes gooi ik niet weg, daar kan ik altijd nog een lapjestas of iets anders van maken.”

Made to Order

Om mensen bewust te maken, is Meijering actief op Instagram met ‘Behind the Seams’. “Daarbij vraag ik mijn volgers wat ik zal maken van bepaalde reststukjes en dan maak ik het.” Ook haar webshop is vernieuwend. Zo hanteert ze geen voorraad en heeft ze het principe ‘Made to Order’ in het leven geroepen. Hierbij plaatsen klanten een bestelling, waarna Meijering het kledingstuk op maat ontwerpt en vervaardigd. Verder geeft ze lezingen over de gevolgen van fast fashion op middelbare scholen en organiseert ze workshops waar mensen leren hoe ze tweedehands kleding kunnen upcyclen tot nieuwe one-of-a-kind kledingstukken. Meer info: www.unravelau.nl

Studio Anneloes

Studio Anneloes is het Nederlandse kledingmerk van Anneloes van der Heijden en Jan Willem van Loon. Studio Anneloes brengt tijdloze kleding van travel quality die jaren en jaren meegaat. “Tijdens een bezoek aan Italië kwamen we in contact met het bedrijf Eurojersey dat gespecialiseerd was in textiel voor sport- en zwemkleding”, vertelt Van Loon. “Anneloes opperde dat het een mooie stof was om jurken van te maken. Ik reageerde sceptisch: jurken van zwemtextiel? Maar Anneloes is nogal koppig… dus we kochten twee rollen stof en lieten er door onze partner in Polen stijlvolle jurkjes van naaien.”

Footprint verkleinen

Inmiddels zijn we tien jaar verder en wordt Studio Anneloes verkocht in meer dan driehonderd winkels in Nederland. Van Loon: “Onze collectie is met de jaren uitgebreid. Tegenwoordig zijn we een volwaardig modemerk en voeren we een brede sortering aan jurken, broeken, tops, vesten, jassen en noem maar op. Maar de basis van onze kleding is nog steeds de travel quality van Eurojersey, een prachtig materiaal dat lang meegaat, jarenlang mooi blijft en niet kreukelt.” Van Loon vertelt dat hij en zijn vrouw door Eurojersey geïnspireerd raakten om hun footprint te verkleinen. “Zij waren en zijn daar zó gepassioneerd mee bezig”, vertelt hij. “In navolging van hen zijn we daarom ook gaan meten wat onze impact is. Van daaruit zijn we verder gegaan. We hebben data aan elkaar gekoppeld en gekeken hoe we de supply chain kunnen optimaliseren en verduurzamen. We zijn er onder andere achter gekomen dat het recyclen van polyester en polyamide nog een hele uitdaging is. Hierbij doen we dan ook graag een oproep aan studenten, onderzoekers, creatievelingen en andere geïnteresseerden om mee te denken over hoe we dit materiaal zouden kunnen recyclen.” Meer info: www.studioanneloes.nl

Responsible Business Conduct

Bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan economische, ecologische en sociale vooruitgang. Met name door de negatieve gevolgen van hun activiteiten tot een minimum te beperken. De Nederlandse en Italiaanse overheden verwachten dat verantwoord gedrag (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) steeds meer voorop komt te staan bij ondernemers. Beide landen onderschrijven de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UN Guiding Principles) en de OESO-richtlijnen voor internationale ondernemingen (OECD-guidelines). Deze documenten bevatten internationale normen voor verantwoord ondernemen (MVO). Het belangrijkste principe is dat bedrijven de risico's in hun supply chain in kaart brengen en acties ondernemen om deze risico's te voorkomen en te verminderen. Ook dienen bedrijven hierover te communiceren. Dit wordt ‘due diligence’ genoemd en gaat over zaken als mensenrechtenschendingen, zoals dwangarbeid en uitbuiting, en het risico op milieuschade. Meer info: www.imvoconvenanten.nl/nl/kleding-en-textiel

Meer over het webinar

Het webinar ‘Responsible Business Conduct in The Netherlands and Italy’ gaat in op de laatste ontwikkelingen in Nederland en Italië op het gebied van verantwoord ondernemen, inzoomend op de mode- en textielsector. Veel Nederlandse bedrijven kopen textiel van Italiaanse producenten of besteden hun productie uit in Italië. Daardoor bestaan er nauwe banden tussen beide landen. De laatste jaren hebben Italiaanse bedrijven en beleidsmakers in toenemende mate aandacht voor een duurzame waardeketen in de mode- en textielbranche. Daar kan Nederland een goed voorbeeld aan nemen. Tegelijkertijd zijn er ook nog veel uitdagingen. Dit webinar is bedoeld als inspiratiebron en om deze uitdagingen inzichtelijk te maken en eventuele oplossingen te bespreken.

