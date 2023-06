Stella McCartney lanceert tas gemaakt van bananenplanten

Modelabel Stella McCartney heeft een tas ontwikkeld van Bananatex, een Cradle to Cradle Gold-gecertificeerde stof die gemaakt is van bananenplanten.

De tas maakt deel uit van de herfstcollectie van dit jaar en is de eerste van zijn soort voor het merk. Het gaat om een tote-bag met de Fungi Forest Toile de Jouy print van het merk in bordeauxrood erin geborduurd.

Bananatex is gemaakt van natuurlijk geteelde Abacá-bananenplanten uit de Filipijnen die zelfvoorzienend zijn en geen pesticiden of kunstmest nodig hebben, zo deelt Stella McCartney in een persbericht die de lancering aankondigt. De bananenplanten zouden dienen als voedingsbron voor de omringende biodiversiteit. Na de oogst ontbinden de bladeren van de planten tot een natuurlijke meststof. Hiermee zou de plant een netto-positieve bijdrage leveren aan de herbebossing van de Filippijnen.

De relatief sterke Abacá stengels zorgen ervoor dat ze een katoenachtige doek “van hoge kwaliteit”, zo meldt Stella McCartney.

De stof kan ook weer verwerkt worden tot pulp en vervolgens tot papier, dat weer garen kan worden. Volgens Bananatex kan de stof daarnaast worden gecomposteerd in industriële omstandigheden en biologisch afbreken in oceaanwater.

De Stella logo Fungi Forest Toile de Jouy tote bag is voor 1495 euro verkrijgbaar in de Stella McCartney boetieks en online.