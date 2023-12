Stella McCartney onthult innovatieve bio gerecyclede parka

Tijdens de klimaatconferentie COP28 heeft de Britse modeontwerper Stella McCartney, een voorvechter voor een duurzamere mode-industrie een nieuwe innovatief kledingstuk onthuld. Het gaat om een parka die ze maakte in samenwerking met het Amerikaanse bedrijf Protein Evolution, Inc. dat zich specialiseert in biologisch recycling, een proces waarbij enzymen plastic afval afbreken.

In plaats van nieuw polyester te gebruiken, is plastic afval (zoals verpakkingsmaterialen en banden van vrachtcontainers) en industrieel textielafval omgetoverd tot een polyester van textielkwaliteit, zo delen de twee in een persbericht. Een die volgens hen niet te onderscheiden is van traditioneel polyester gemaakt van aardolie, maar wel een met een aanzienlijk lagere CO2-voetafdruk.

Achtergrond: over de Biopure™ technologie

De Biopure™ technologie levert speciale enzymen, ontwikkeld met behulp van kunstmatige intelligentie, om plastic afval af te breken tot kleinere deeltjes die vervolgens weer worden omgezet in polyester. Het belangrijkste voordeel van dit proces is dat het polyester dat hieruit voortkomt herhaaldelijk kan worden hergebruikt zonder verlies van kwaliteit. Bio gerecyclede polyester is dus keer op keer opnieuw te gebruiken, wat aanzienlijk bijdraagt aan de vermindering van (plastic) afval en de ondersteuning van een circulaire economie.

"Dit is niet alleen een bevestiging van de bruikbaarheid en kwaliteit van biorecycled polyester (...) het biedt bedrijven ook een alternatief voor de stortplaats of verbrandingsoven voor hun stoffen, waardoor de levensduur van hun materialen voor onbepaalde tijd wordt verlengd," benadrukt Connor Lynn, medeoprichter en Chief Business Officer van Protein Evolution, in het bericht. Hij noemt het een belangrijke doorbraak op het gebied van circulariteit, en met name die van het vermogen om textielmaterialen, zoals kleding, te recyclen tot nieuwe textielproducten . Want, van oude kleding wordt maar zelden nieuwe kleding gemaakt. Dat gebeurde volgens Textile Exchange in het jaar 2021 in minder dan 1 procent van de gevallen. De meeste gerecyclede vezels zijn gemaakt van oude plastic flesjes.

Protein Evolution and Stella McCartney parka made using biological recycling Credits: Protein Evolution/Stella McCartney

Het kledingstuk is onderdeel van de Stella McCartney duurzamere mode expo op COP28 die nog tot 12 december te zien is. Volgens FastCompany staat op de klimaatconferentie van de VN in Dubai tevens een verkleinde versie van een Protein Evolution-reactor die het biologische recyclingproces demonstreert.

Over Stella McCartney en Protein Evolution, Inc.

Stella McCartney investeerde met haar fonds SOS al vroeg in het Amerikaanse bedrijf Protein Evolution, Inc. December 2022 kondigde de Britse modeontwerper een onderzoeks- en ontwikkelingssamenwerking aan met Protein, om ongebruikt polyester en nylon stoffen om te zetten in 'zo goed als nieuwe' producten.

Stella McCartney heeft een voortrekkersrol als het gaat om duurzaamheid en gebruikt heel regelmatig duurzamere textiel innovaties en zogenoemde next gen materials in de collecties van haar gelijknamige modemerk. Next gen materials zijn onconventionele materialen die worden ontwikkeld met behulp van geavanceerde technologieën en innovatieve benaderingen. Zo heeft het modemerk bijvoorbeeld een tas gemaakt van Bananatex, een stof gemaakt van bananenplanten, en was er een tas gemaakt van mycelium, een veganistisch leeralternatief op basis van paddestoelen, het resultaat van een langdurig partnerschap met Bolt Threads, de producent van 'paddenstoelenleer' Mylo.